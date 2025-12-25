2025: O ano em que a tokenização virou estratégia de negócios

Por Rodrigo Caggiano*

O ano de 2025 representou um momento decisivo para o Brasil no desenvolvimento dos mercados baseados em ativos digitais. Não se tratou apenas de outro ciclo de entusiasmo tecnológico; foi o período em que a tokenização deixou de ser promessa e passou a ocupar espaço concreto nas estratégias de capital e inovação de empresas e instituições financeiras.

Esse deslocamento do conceito para a prática foi impulsionado por um fator central: a regulação amadurecida. A clareza jurídica trouxe previsibilidade a um ambiente antes marcado por incertezas, permitindo que emissores, investidores e operadores estruturassem produtos com segurança e governança robusta. O resultado é um ecossistema mais confiável e propício à expansão.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Os números confirmam essa mudança visto que o mercado de tokenização no Brasil deve encerrar 2025 próximo de R$ 4 bilhões em volume, indicando não apenas expansão, mas a consolidação de operações reais e de grande porte. E esse avanço dialoga com a tendência global, visto que projeções internacionais estimam que a tokenização movimente mais de US$ 10 trilhões na próxima década. Em outras palavras, o que vemos no Brasil é parte de uma transformação estrutural dos mercados de capitais, não um fenômeno isolado.

A adoção da tokenização por setores como imobiliário, agronegócio, energia, varejo, crédito e serviços financeiros reforça essa mudança de fase, evidenciando que a tecnologia deixou de ser inovação acessória e passou a ser uma resposta concreta a desafios estruturais, incluindo acesso a capital, redução de custos operacionais e aumento da eficiência em cadeias complexas.

O ponto de virada regulatório também cumpriu um papel fundamental ao estabelecer regras claras e previsíveis. Com a eliminação de incertezas que historicamente freiam inovação, empresas passaram a enxergar a tokenização como peça-chave capaz de destravar novas fontes de financiamento, ampliar liquidez e melhorar a eficiência de processos financeiros.

Essa mudança de postura decorre da combinação entre tokenização, rastreabilidade, automação e padronização, atributos que respondem às demandas contemporâneas de compliance, transparência e precisão de dados. Em um ambiente empresarial no qual governança e eficiência se tornaram ativos estratégicos, representar direitos econômicos por meio de tokens passou a constituir uma vantagem estrutural competitiva.

Se 2025 foi o ano da virada, os próximos anos serão decisivos, a disputa agora não é apenas tecnológica, mas estratégica. Organizações que compreenderem como integrar a tokenização aos seus modelos de negócios terão melhores condições de captar recursos, inovar em produtos e competir em um mercado cada vez mais digital.

Poucos países combinam maturidade institucional, demanda corporativa e capacidade de inovação como vemos no Brasil; por isso, nesse contexto, empresas e investidores que se anteciparem a essa transformação ocuparão posição de liderança, enquanto aqueles que retardarem sua adoção enfrentarão um mercado já consolidado e significativamente mais competitivo.

*Rodrigo Caggiano é empreendedor serial no ecossistema Web3, cofundador da Mobiup Digital e criador de soluções como Capitare e RWA Monitor. À frente da Mobiup, ele recebeu por três anos consecutivos o reconhecimento da MIT Technology Review como uma das empresas mais inovadoras do Brasil. Professor de Blockchain para Negócios e mentor de startups, Rodrigo ajuda empreendedores a aplicar tecnologia, modelar novos produtos e escalar negócios na economia digital.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok