Strategy faz 3ª maior compra de bitcoin da sua história e ultrapassa BlackRock

A empresa norte-americana de tesouraria de bitcoin, Strategy, comprou mais 34.164 unidades da criptomoeda, por um total de US$ 2,5 bilhões. Com a aquisição, a companhia chegou a 815.061 bitcoins em caixa, superando os 802.823 que a trilionária gestora BlackRock possui.

Com isso, agora a Strategy é dona de um pouco mais do que 3,8% de todos os 21 milhões de bitcoins que serão emitidos de acordo com a oferta total programada da criptomoeda. O fato de ultrapassar a BlackRock como maior detentora institucional de BTCs é relevante, pois a gestora é responsável pelo maior fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) de bitcoin à vista do mundo, o iShares Bitcoin Trust.

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Um ponto importante sobre a compra de hoje é que foi a terceira maior da história da empresa, perdendo apenas para os 56 mil bitcoins comprados em 25 de novembro de 2024 e para os 52 mil BTCs adquiridos em 18 de novembro daquele mesmo ano.

O preço-médio de aquisição foi de US$ 75.395 por bitcoin. Em postagem na rede social X (Twitter), o presidente executivo do conselho de administração da Strategy, Michael Saylor, disse que a companhia atingiu um Bitcoin Yield de 9,5% no acumulado de 2026.

Strategy has acquired 34,164 BTC for ~$2.54 billion at ~$74,395 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 9.5% YTD 2026. As of 4/19/2026, we hodl 815,061 $BTC acquired for ~$61.56 billion at ~$75,527 per bitcoin. $MSTR $STRC https://t.co/ifGXjMeIZH — Michael Saylor (@saylor) April 20, 2026

O Bitcoin Yield é um indicador criado para tesourarias de BTC para medir a variação da quantidade de bitcoin que a companhia possui para cada uma de suas ações. Portanto, o valor cresce quando a empresa adquire bitcoins ou quando recompra suas ações. Por outro lado, diminui se a companhia emite novas ações.

Financiamento

Para financiar a nova aquisição, a Strategy emitiu quase US$ 2,2 bilhões da sua ação preferencial STRC, que paga um retorno de 11,5% ao ano em dividendos. Além disso, a empresa também vendeu US$ 366 milhões na sua ação ordinária MSTR.

Em dólares, o tesouro de bitcoins da Strategy equivale a US$ 61,4 bilhões com base na cotação do BTC desta segunda-feira, 20, às 11h27 (horário de Brasília).

Gráfico mostra as maiores compras de bitcoin da Strategy. (Crédito: research da Mynt, do BTG Pactual)

Durante o fim de semana, Saylor indicou que faria um grande movimento em bitcoin. O primeiro indício foi um tuíte no qual escreveu a frase “pense ainda maior”. Depois, a pista veio na forma de uma postagem de um vídeo feito com inteligência artificial em que uma gigantesca bola laranja (cor associada ao bitcoin) atingia uma rua cheia de pessoas.

Hoje, as ações ordinárias MSTR, da Strategy, caem 0,1%, a US$ 166,19, na bolsa de valores Nasdaq. Já os papéis preferenciais STRC sobem 0,2%, a US$ 99,40.

Strategy

Liderada por Saylor, um maximalista do bitcoin, a Strategy é uma fabricante de softwares corporativos que se tornou uma tesouraria de bitcoin em 2020, quando o empresário passou a usar o caixa da empresa para comprar o criptoativo.

A ideia inicial era usar o BTC como uma forma de proteger o dinheiro da empresa contra a inflação com maior eficiência do que a utilização de ativos tradicionais. No entanto, logo a estratégia evoluiu, com a Strategy emitindo dívida para alavancar as compras de criptomoeda na expectativa de que o ativo digital continue se valorizando.

O modelo de negócios ousado deu resultado e as ações da Strategy acumulam uma alta de 1.241% desde que a empresa começou a comprar bitcoins.

No entanto, a estratégia tem sofrido questionamentos recentemente, devido à forte queda que o bitcoin registrou desde outubro, quando bateu sua máxima histórica aos US$ 126 mil.

De lá para cada, o BTC despencou 40,3%, gerando preocupação nos investidores de que o modelo da Strategy, baseado na crença de que a criptomoeda vai continuar subindo, possa se tornar insustentável caso o criptoativo se desvalorize ainda mais.

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