ETFs cripto têm US$ 1,37 bilhão em entradas na semana mais forte desde janeiro

BTG Pactual acredita que um ciclo de afrouxamento monetário no Brasil seria favorável à manutenção do ritmo atual de entradas de capital em ações. (Getty Images)
Portal de notícias
Publicado em 22 de abril de 2026 às 14h00.
Os fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) à vista de bitcoin e ether registraram entradas líquidas combinadas de US$ 1,27 bilhão na semana encerrada em 17 de abril. Este foi o desempenho mais forte desde meados de janeiro.
Entre os cinco principais ETFs à vista de cripto, as entradas semanais totais alcançaram cerca de US$ 1,37 bilhão, incluindo fundos de XRP, solana e chainlink, representando um aumento próximo a 40% em relação à semana anterior.
Os ETFs de bitcoin captaram US$ 996,38 milhões, enquanto os ETFs de Ethereum adicionaram US$ 275,83 milhões, segundo dados da SoSoValue data. Ambos registraram as maiores entradas semanais desde a semana de 16 de janeiro.
A recuperação ocorre após um primeiro trimestre difícil. Os ativos em ETFs de BTC caíram quase 35% de seu pico de US$ 128 bilhões em meados de janeiro para US$ 83,4 bilhões em 27 de fevereiro.
Além disso, os ativos em ETFs de ETH recuaram 46% no mesmo período. Agora, o aumento nas entradas voltou a elevar os ativos líquidos dos ETFs de bitcoin para mais de US$ 100 bilhões.
O movimento também representa a terceira semana seguida de entradas positivas para ETFs de BTC e a segunda consecutiva para produtos de ether.
A recuperação não se limitou aos dois principais ativos. Os ETFs de XRP receberam US$ 55,39 milhões, aproximando-se do pico semanal registrado em janeiro. Já os fundos de solana captaram US$ 35,17 milhões, revertendo três semanas consecutivas de saídas, enquanto os ETFs de chainlink adicionaram US$ 5,3 milhões.
Esse foi o maior volume de entradas fora da semana de lançamento em dezembro. Importante ressaltar que nenhum ETF de LINK registrou semana com saídas líquidas desde então.
As entradas cresceram após o arrefecimento das expectativas em relação às tensões entre Estados Unidos e Irã, mas o cenário permanece frágil. O sentimento pode voltar a sofrer pressões após forças navais dos Estados Unidos dispararem contra e apreenderem um navio cargueiro do Irã no golfo de Omã, marcando uma clara escalada no conflito.
No mesmo período, a incerteza sobre a participação do Irã nas próximas negociações em Islamabad aumentou a cautela nos mercados. Fatores geopolíticos, incluindo o andamento das conversas e riscos de retaliação, devem continuar impulsionando o sentimento de mercado no curto prazo.
*Matéria original por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.
Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok