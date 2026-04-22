ETFs cripto têm US$ 1,37 bilhão em entradas na semana mais forte desde janeiro

Os fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) à vista de bitcoin e ether registraram entradas líquidas combinadas de US$ 1,27 bilhão na semana encerrada em 17 de abril. Este foi o desempenho mais forte desde meados de janeiro.

Entre os cinco principais ETFs à vista de cripto, as entradas semanais totais alcançaram cerca de US$ 1,37 bilhão, incluindo fundos de XRP, solana e chainlink, representando um aumento próximo a 40% em relação à semana anterior.

Fluxos de ETFs de cripto se recuperam após queda no primeiro trimestre

Os ETFs de bitcoin captaram US$ 996,38 milhões, enquanto os ETFs de Ethereum adicionaram US$ 275,83 milhões, segundo dados da SoSoValue data. Ambos registraram as maiores entradas semanais desde a semana de 16 de janeiro.

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A recuperação ocorre após um primeiro trimestre difícil. Os ativos em ETFs de BTC caíram quase 35% de seu pico de US$ 128 bilhões em meados de janeiro para US$ 83,4 bilhões em 27 de fevereiro.

Além disso, os ativos em ETFs de ETH recuaram 46% no mesmo período. Agora, o aumento nas entradas voltou a elevar os ativos líquidos dos ETFs de bitcoin para mais de US$ 100 bilhões.

O movimento também representa a terceira semana seguida de entradas positivas para ETFs de BTC e a segunda consecutiva para produtos de ether.

A recuperação não se limitou aos dois principais ativos. Os ETFs de XRP receberam US$ 55,39 milhões, aproximando-se do pico semanal registrado em janeiro. Já os fundos de solana captaram US$ 35,17 milhões, revertendo três semanas consecutivas de saídas, enquanto os ETFs de chainlink adicionaram US$ 5,3 milhões.

Esse foi o maior volume de entradas fora da semana de lançamento em dezembro. Importante ressaltar que nenhum ETF de LINK registrou semana com saídas líquidas desde então.

As entradas cresceram após o arrefecimento das expectativas em relação às tensões entre Estados Unidos e Irã, mas o cenário permanece frágil. O sentimento pode voltar a sofrer pressões após forças navais dos Estados Unidos dispararem contra e apreenderem um navio cargueiro do Irã no golfo de Omã, marcando uma clara escalada no conflito.

No mesmo período, a incerteza sobre a participação do Irã nas próximas negociações em Islamabad aumentou a cautela nos mercados. Fatores geopolíticos, incluindo o andamento das conversas e riscos de retaliação, devem continuar impulsionando o sentimento de mercado no curto prazo.

*Matéria original por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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