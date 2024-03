Bitcoin volta a subir e outras criptomoedas disparam até 21% em um dia

Nesta segunda-feira, 25, o bitcoin e as principais criptomoedas sinalizam uma recuperação de seus mais recentes movimentos de queda. A maior criptomoeda do mundo em valor de mercado voltou a subir e outros ativos do setor, que movimenta cerca de US$ 84 bilhões nas últimas 24 horas, acompanham.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 69.293, com alta de 5,4% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Desde o início do ano, a criptomoeda acumula alta de cerca de 64%.

Já o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 3.544, com alta de 4% nas últimas 24 horas e 55,4% no acumulado do ano.

Criptomoedas hoje

Além das duas maiores criptomoedas do mercado, outros ativos se destacam por movimentos de alta ainda mais significativos nesta segunda-feira, 25.

• Solana (SOL): + 8,9%

• Avalanche (AVAX): + 10%

• Toncoin (TON): + 13,3%

• Internet Computer (ICP): + 21%

• NEAR Protocol (NEAR): + 13,5%

“Iniciamos a semana com o mercado em alta, com destaque para altcoins como SOL, AVAX e outros tokens de redes de primeira camada. Se o bitcoin mantiver um movimento lateralizado durante a semana, é provável que haja um aumento do capital injetado nas altcoins, o que poderia levar a um desempenho melhor desses ativos em comparação ao bitcoin neste curto prazo”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

