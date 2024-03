Justiça do Reino Unido condena mulher acusada de lavar US$ 2,5 bilhões com bitcoin

Uma mulher que trabalhava no setor hoteleiro foi julgada como culpada de acusações de lavagem de dinheiro por um tribunal no Reino Unido. Jian Wen é acusada de ter realizado "grandes casos de fraude" e foi presa após ser descoberta com US$ 2,5 bilhões (R$ 12 bilhões, na cotação atual) em bitcoin.

De acordo com a BBC, o Tribunal da Coroa de Southwark considerou Jian Wen culpada de lavagem de dinheiro usando a criptomoeda para comprar “casas e joias multimilionárias”. A investigação envolveu o exame de 48 dispositivos eletrônicos e milhares de arquivos digitais, muitos dos quais foram traduzidos do chinês.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

A mudança no estilo de vida de Wen foi o que chamou a atenção das autoridades. Em 2017, ela deixou um apartamento acima de um restaurante chinês onde morava para alugar uma casa de seis quartos no norte de Londres, custando aproximadamente US$ 21.420 por mês.

Em 31 de janeiro, o Cointelegraph informou que a tentativa de compra de uma mansão de US$ 30 milhões em Londres que foi a bandeira vermelha definitiva para as autoridades iniciarem a investigação de Wen.

No mesmo ano, ela teria tentado comprar várias casas caras em Londres , mas enfrentou desafios para passar cheques que estavam sendo usados para lavagem de dinheiro, apesar de alegar ter ganhado milhões com a mineração de bitcoin.

A polícia do Reino Unido afirmou que a apreensão foi “a maior do tipo no Reino Unido”. Wen foi condenada por “participar ou estar envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro” e deverá ser sentenciada em 10 de maio.

O promotor-chefe da Coroa, Andrew Penhale, reiterou o uso proeminente de ativos digitais em atividades criminosas nos últimos tempos: “O bitcoin e outras criptomoedas estão sendo cada vez mais usados ​​por criminosos organizados para disfarçar e transferir ativos, para que os fraudadores possam aproveitar os benefícios de sua conduta criminosa".

No entanto, um relatório recente do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos contradiz a afirmação das autoridades de que as criptomoedas são uma escolha popular para lavagem de dinheiro, apontando que o dinheiro continua a ser a opção preferida dos criminosos.

O relatório do Tesouro destacou o anonimato e a estabilidade do dinheiro como meio de pagamento como as principais razões pela qual ele continua sendo o método preferido de lavagem de rendimentos ilícitos.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok