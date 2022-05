Bitcoin segue em US$38.000, mas criptomoeda de metaverso volta a subir

Nesta terça-feira, 3, o mercado de criptomoedas segue estável, apresentando poucas alterações de preço nas principais moedas. Apesar disso, movimenta R$ 412 bilhões nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Depois de sofrer quedas significativas nos últimos tempos, a SAND, no metaverso The Sandbox, se destaca com recuperação de 6,85%.

A maior criptomoeda do mundo é negociada por US$ 38.515 no momento, apresentando queda de 0,20%. No entanto, uma série de especialistas continuam otimistas quanto ao bitcoin. Tone Vays, o maior trader da criptomoeda do mundo, recomendou o investimento pensando no longo prazo e defendeu que “só o bitcoin é descentralizado”. Enquanto isso, o analista do BTG Pactual Lucas Costa, apontou que oportunidades no curto prazo podem existir.

Em segundo lugar no pódio de valor de mercado está o ether, criptomoeda nativa do blockchain Ethereum. Cotado a US$ 2.840, o ether apresenta alta de 1,48%, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Entre as 20 principais criptomoedas, se destacam AVAX, NEAR e TRON, com altas de 6,24%, 6,82% e 7,98% nas últimas 24 horas, respectivamente. As três criptomoedas vivem em redes cujo foco é a criação de aplicativos descentralizados (dApps) e representam uma alternativa à Ethereum. No entanto, a TRON tem um diferencial: a rede incentiva criadores de conteúdo a terem os direitos de propriedade de suas criações com recompensas em criptomoedas.

Enquanto a Algorand lidera o ranking das criptomoedas mais lucrativas nesta terça-feira, 3, com alta de impressionantes 17,12% ao se tornar o 1º blockchain do mundo a patrocinar a Copa do Mundo FIFA, uma outra criptomoeda se destaca, mesmo com uma alta mais modesta. A SAND, do metaverso The Sandbox, subiu 6,85% nas últimas 24 horas. Além de ser o suficiente para que a moeda estrelasse entre as mais lucrativas no CoinMarketCap, o movimento pode surpreender investidores, já que a maioria das criptomoedas de metaverso opera em queda e, até ontem, a SAND era uma delas.

Nos mercados tradicionais, as carteiras recomendadas de oito das maiores corretoras brasileiras de varejo fecharam abril no vermelho, de acordo com o aplicativo Grana Capital. Apesar da performance negativa, seis delas superaram o índice Ibovespa, que finalizou o mês com queda de 10,10%. O índice Nasdaq, que acompanha ações norte-americanas é focado em empresas de tecnologia, opera em alta de 1,63% nesta terça-feira, 3.

