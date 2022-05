Análise: preço do bitcoin oferece oportunidades no curto prazo

Por Lucas Costa*

O bitcoin segue estável mais uma semana, apesar de ainda ter pressão de venda. O principal criptoativo volta trabalhar abaixo de $40.000, enquanto temos incerteza nos mercados globais. A próxima quarta-feira, 4, tem expectativa de elevação da taxa de juros por parte do banco central norte-americano e do brasileiro, o que pode impactar negativamente as bolsas, e por consequência, o bitcoin.

O gráfico diário do bitcoin mostra ferramenta de Fibonacci conectando o fundo em US$32,837 e topo em US$48.240. Seguimos acompanhando a região para determinação dos próximos suportes e resistências, sendo que os vendedores têm mais incentivo em atuar entre US$44.055 e US$48.240. A ponta compradora tem suportes em US$32.840 e US$35,957.

O gráfico de 4 horas tem uma figura de cunha (linha pontilhada) – topos descendentes e fundos levemente descendentes, indicando movimento de contração da volatilidade. O rompimento de algum dos extremos da figura sinaliza expansão de movimento e melhor definição de cenário.

A principal faixa de equilíbrio de preço é em US$39.275, sendo que o preço acima dessa região sugere alta de curtíssimo prazo, com rompimento da figura de cunha. A pressão vendedora aumenta, enquanto o preço trabalha abaixo dessa linha de equilíbrio, com correções nos extremos da cunha.

As setas em azul e vermelho mostram cenários táticos para os próximos dias, dependendo qual o direcional de rompimento da figura. O longo prazo ainda é tempestuoso, mas no curto prazo algumas oportunidades podem ser aproveitadas, com alvos do cenário de compra na média móvel de 200 períodos (US$41.650) e em US$36.165 no cenário de venda. É importante acompanhar o desenrolar da figura de cunha para definição de qual cenário deve ser ativado.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

