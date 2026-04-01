Bitcoin se aproxima de US$ 69 mil e pode ter mês de abril positivo

Nesta quarta-feira, 1, o bitcoin voltou a se aproximar de US$ 69 mil, depois de ter sido negociado na casa dos US$ 67 mil ao longo da semana. A maior criptomoeda do mundo pode ter um mês de abril positivo, segundo um especialista da Bitget. Apesar disso, o cenário externo, incluindo fatores macroeconômicos e conflitos geopolíticos podem continuar impactando os preços de ativos de risco como as criptomoedas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 68.477, com queda de 0,1% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda ainda acumula queda de aproximadamente 4%.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "medo extremo" em 8 pontos.

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"O bitcoin volta a se aproximar dos US$ 69 mil, impulsionado por uma combinação de fatores técnicos e um ambiente macroeconômico mais favorável no curto prazo. Após reagir a um nível importante de suporte, o ativo ganha força com a melhora no sentimento de mercado. Parte desse movimento é explicada pelo retorno dos fluxos positivos para os ETFs à vista, que registraram dois dias consecutivos de entradas nesta semana, incluindo mais de US$ 117 milhões na última sessão", disse Gil Herrera, diretor de estratégia e operações na Bitget para a América Latina.

"Esse dado sugere uma retomada, ainda que inicial, do interesse institucional após um período de saídas. Ao mesmo tempo, o cenário externo também contribui. A redução das tensões no Oriente Médio aumenta o apetite por risco, favorecendo a recuperação das bolsas americanas e de ativos como o bitcoin, enquanto o petróleo recua. Esse tipo de ambiente costuma beneficiar o mercado cripto no curto prazo. Os números de março reforçam essa leitura", acrescentou.

"Os ETFs de bitcoin acumularam US$ 1,32 bilhão em entradas no mês, interrompendo uma sequência de quatro meses de retiradas. É um sinal relevante de que o capital institucional pode estar voltando gradualmente ao mercado. Olhando à frente, a continuidade desses fluxos será fundamental para sustentar a recuperação", concluiu o especialista.

Previsão para o bitcoin em abril

"Abril historicamente tende a ser um mês positivo para o bitcoin, com ganhos médios em torno de 12%, o que adiciona um componente sazonal favorável. Ainda assim, a consolidação de uma tendência mais forte vai depender da combinação desses fatores: entrada consistente de capital institucional, avanços no ambiente regulatório e maior estabilidade no cenário geopolítico global", disse Gil Herrera.

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