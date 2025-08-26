Bitcoin hoje: forte queda gerou oportunidade de compra de criptomoedas, dizem analistas

O mercado de criptomoedas opera em queda nesta terça-feira, 26, mantendo uma trajetória negativa iniciada no final de semana. O movimento reflete uma realização de lucros e cautela maior entre investidores, prejudicando principalmente o bitcoin. Entretanto, especialistas mantêm um otimismo quanto ao comportamento futuro do ativo.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que, no acumulado das últimas 24 horas, o bitcoin apresenta queda de 1,7%, cotado em US$ 109.786. Já o ether tem perdas de 4,1%, cotado em US$ 4.456. O mercado de criptomoedas como um todo apresenta desvalorização de 1,8% no mesmo período.

Lucas Josa, especialista da Mynt, a plataforma cripto do BTG Pactual, afirmou durante o Morning Call Crypto desta terça-feira que "desde o recorde do bitcoin há duas semanas, o mercado tem apresentado um desempenho incomum, com a criptomoeda devolvendo parte dos ganhos e caindo mais devagar. Em seguida, houve um movimento de alta muito forte na semana passada, inclusive pegando investidores de surpresa".

"Na sexta-feira, o discurso do presidente do Federal Reserve Jerome Powell indicou cortes de juros em setembro devido a um mercado de trabalho em dificuldades nos Estados Unidos. A visão animou o mercado, com as criptomoedas registrando fortes altas, e o ether bateu um novo recorde", pontua.

Oportunidade de compra?

Josa explica que "nos últimos dias, porém, o mercado de criptomoedas acabou devolvendo todos os ganhos, e essa devolução ficou mais saliente no caso do bitcoin, já que os outros ativos não variaram tanto assim". Apesar do cenário adverso no momento, ele acredita que a tendência para o setor ainda é de alta.

"A gente vai ter cortes na taxa de juros, podemos entrar em um alívio quantitativo no último trimestre deste ano e primeiro do ano que vem. Eu acho que pode fazer bastante sentido sim [aproveitar a janela de compra]. No caso do ether, muito provavelmente, se continuar tendo esses fluxos de compra por empresas, ele vai correr mais rápido que o bitcoin", avalia.

Matheus Parizotto, analista da Mynt, ressalta que "cenários como o atual costumam ser uma boa oportunidade de compra. O comportamento atual do preço do bitcoin indica que podemos estar nos aproximando de um ponto de reversão, em que o ativo sobe após um período maior de queda. É uma boa oportunidade para investidores que esperam uma correção para acelerar os aportes".

Segundo os especialistas, novas sinalizações do Fed sobre o futuro dos juros do país serão determinantes para o comportamento das criptomoedas nas próximas semanas. Enquanto isso, o cenário ainda exige cautela.

