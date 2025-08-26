Future of Money

Bitcoin hoje: forte queda gerou oportunidade de compra de criptomoedas, dizem analistas

Bitcoin e Ethereum tiveram fortes perdas nas últimas horas, mas especialistas ainda enxergam cenário favorável para os ativos

João Pedro Malar
Editor do Future of Money

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 11h26.

O mercado de criptomoedas opera em queda nesta terça-feira, 26, mantendo uma trajetória negativa iniciada no final de semana. O movimento reflete uma realização de lucros e cautela maior entre investidores, prejudicando principalmente o bitcoin. Entretanto, especialistas mantêm um otimismo quanto ao comportamento futuro do ativo.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que, no acumulado das últimas 24 horas, o bitcoin apresenta queda de 1,7%, cotado em US$ 109.786. Já o ether tem perdas de 4,1%, cotado em US$ 4.456. O mercado de criptomoedas como um todo apresenta desvalorização de 1,8% no mesmo período.

Lucas Josa, especialista da Mynt, a plataforma cripto do BTG Pactual, afirmou durante o Morning Call Crypto desta terça-feira que "desde o recorde do bitcoin há duas semanas, o mercado tem apresentado um desempenho incomum, com a criptomoeda devolvendo parte dos ganhos e caindo mais devagar. Em seguida, houve um movimento de alta muito forte na semana passada, inclusive pegando investidores de surpresa".

"Na sexta-feira, o discurso do presidente do Federal Reserve Jerome Powell indicou cortes de juros em setembro devido a um mercado de trabalho em dificuldades nos Estados Unidos. A visão animou o mercado, com as criptomoedas registrando fortes altas, e o ether bateu um novo recorde", pontua.

Oportunidade de compra?

Josa explica que "nos últimos dias, porém, o mercado de criptomoedas acabou devolvendo todos os ganhos, e essa devolução ficou mais saliente no caso do bitcoin, já que os outros ativos não variaram tanto assim". Apesar do cenário adverso no momento, ele acredita que a tendência para o setor ainda é de alta.

"A gente vai ter cortes na taxa de juros, podemos entrar em um alívio quantitativo no último trimestre deste ano e primeiro do ano que vem. Eu acho que pode fazer bastante sentido sim [aproveitar a janela de compra]. No caso do ether, muito provavelmente, se continuar tendo esses fluxos de compra por empresas, ele vai correr mais rápido que o bitcoin", avalia.

Matheus Parizotto, analista da Mynt, ressalta que "cenários como o atual costumam ser uma boa oportunidade de compra. O comportamento atual do preço do bitcoin indica que podemos estar nos aproximando de um ponto de reversão, em que o ativo sobe após um período maior de queda. É uma boa oportunidade para investidores que esperam uma correção para acelerar os aportes".

Segundo os especialistas, novas sinalizações do Fed sobre o futuro dos juros do país serão determinantes para o comportamento das criptomoedas nas próximas semanas. Enquanto isso, o cenário ainda exige cautela.

