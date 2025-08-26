Rumor de lançamento de criptomoeda de Cristiano Ronaldo faz investidores perderem R$ 770 milhões

Os rumores de que o astro do futebol Cristiano Ronaldo poderia lançar uma criptomoeda própria deu origem a uma onda de golpes e criptomoedas falsas que gerou um prejuízo milionário para o setor. Entretanto, não há nenhuma evidência concreta de que o jogador tem um projeto na área.

Investigações da empresa Bubblemaps indicam que os golpes faziam parte de uma "ação coordenada" que envolveu, primeiro, a disseminação de um rumor de que o atleta estaria avaliando o lançamento de um token próprio. Com isso, investidores estavam atentos à possível estreia do projeto.

Em seguida, diversos influenciadores começaram a divulgar em suas redes sociais um token com o nome CR7, como o famoso jogador é conhecido. A divulgação coordenada fez com que muitos investidores acreditassem que a criptomoeda era oficial e estava sendo lançada.

Pouco depois, o ativo atraiu investimentos e chegou a uma capitalização de mercado de US$ 143 milhões (R$ 773 milhões, na cotação atual). Mas, em 15 minutos, a criptomoeda acabou despencando 98% e perdeu praticamente todo o valor conquistado no mesmo dia.

Golpe de rug pull

Investigações apontam que o caso foi um episódio clássico de rug pull, um dos golpes mais conhecidos do mercado de criptomoedas. Nele, um ativo é criado e divulgado na internet, geralmente se apoiando de um assunto em alta ou celebridade para atrair investidores.

Entretanto, os criadores do projeto acabam concentrando quase todas as unidades do ativo, e realizam a venda depois de um movimento de alta, realizando lucros. Com o aumento repentino de oferta após a venda, o preço do ativo acaba despencando rapidamente.

Cristiano Ronaldo tem uma conexão antiga com o mercado cripto. O jogador de futebol tem uma parceria com a corretora de criptomoedas Binance desde 2022 e já lançou quatro coleções de NFTs (tokens não-fungíveis). Entretanto, não há qualquer indicação de que ele pretende lançar um token próprio.

Além da CR7, outras criptomoedas também foram criadas e divulgadas nas redes sociais como o ativo oficial do atleta. Nenhuma superou uma capitalização de mercado de US$ 1 milhão e a maioria já perdeu boa parte do valor conquistado, reforçando a probabilidade de golpe.

