Bitcoin pode despencar para US$ 30 mil com vitória de Kamala Harris, diz gestora

A gestora Bernstein divulgou um relatório nesta segunda-feira, 9, em que afirma que o bitcoin pode cair para até US$ 30 mil caso a vice-presidente Kamala Harris ganhe as eleições presidenciais dos Estados Unidos neste ano. Já um cenário de vitória de Donald Trump é visto como mais favorável para o ativo.

No relatório, os analistas da gestora disseram que uma vitória de Trump poderia fazer com que a criptomoeda chegasse à casa dos US$ 90 mil ainda neste ano. O motivo é a postura mais favorável do político com o setor, defendendo uma regulação mais leve e um incentivo à permanência de empresas de cripto no país.

Como apontado pelo Bernstein, Trump passou a defender neste ano que os Estados Unidos deveriam ser a "capital mundial de cripto", além de incentivar operações de mineração de bitcoin. Ele prometeu, ainda, reverter a postura agressiva da SEC na regulamentação do segmento.

Por outro lado, os analistas destacaram que Harris não mencionou o setor de criptomoedas em nenhum dos seus discursos desde que substituiu o presidente Joe Biden como a candidata do Partido Democrata no pleito. Há, ainda, o histórico da gesto atual com relação ao setor.

"Após os últimos três anos de 'expurgo regulatório', uma política regulatória de cripto positiva pode estimular a inovação novamente e trazer os usuários de volta aos produtos financeiros em blockchain”, explicaram os analistas. Para eles, esse cenário seria mais provável com uma vitória de Trump.

A avaliação do Bernstein para o bitcoin leva em conta um cenário em que Harris manteria uma postura dura contra o segmento, se refletindo principalmente na atuação da SEC. Porém, empresários da própria indústria cripto apontam que a vice-presidente pode ter uma visão diferente sobre o setor.

O Bernstein avalia que "as eleições continuam difíceis de prever, mas se você aposta em uma valorização das criptomoedas, provavelmente você está trabalhando com um cenário de vitória de Donald Trump".

O relatório pontua ainda que o mercado de criptomoedas, incluindo o bitcoin, tem sido prejudicado nos últimos três anos por uma combinação de cenários macroeconômico e regulatórios desfavoráveis. Mas as eleições nos EUA podem, ao menos, reverter esse segundo cenário.

