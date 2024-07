Kamala Harris pode ser "muito mais receptiva" às criptomoedas que Biden, diz Mark Cuban

O investidor bilionário Mark Cuban, mais conhecido por participar do reality show Shark Tank, disse na última terça-feira, 23, que a vice-presidente Kamala Harris pode ser "muito mais receptiva à inovação tecnológica e às criptomoedas" do que o presidente Joe Biden, a quem ela substituiu como candidata à presidência dos Estados Unidos.

Segundo Cuban, a indústria tecnológica poderia ter um aliado inesperado na ex-senadora e procuradora-geral da Califórnia. Ele comentou, ainda, que está em contato com integrantes da campanha de Harris, que vai enfrentar o ex-presidente Donald Trump.

“O feedback que estou recebendo, mas certamente não confirmado pela vice-presidente, é que ela será muito mais aberta aos negócios, [inteligência artificial], cripto e governo como um serviço”, disse Cuban ao site Politico em uma entrevista por e-mail.

Ele acrescentou ainda que "mudar as políticas muda a mensagem e deixa todos saberem que ela está no comando e aberta, literalmente, para negócios". A equipe de Harris estaria supostamente entrando em contato com executivos de cripto para buscar contribuições sobre a política cripto, disse Cuban ao Decrypt.

Outro CEO do setor de tecnologia observou que Harris tem a chance de angariar apoio e doações de executivos de tecnologia e capitalistas de risco da Costa Oeste, onde fica a Califórnia e o Vale do Silício, que esperam ver ações em questões deixadas para trás pela administração de Biden, como a reforma da imigração para trabalhadores altamente qualificados e regulamentações claras para a inteligência artificial.

“Se até o final da semana, ela apresentasse uma estrutura de política tecnológica — um plano de 10 pontos pró-negócios, pró-tecnologia, pró-empreendedorismo — e fosse plausível, acho que ela poderia rapidamente reunir uma parte significativa do ecossistema”, disse Aaron Levie, CEO da empresa de computação em nuvem Box, ao Politico.

Segundo Levie, a vice-presidente poderia reunir apoio de “mais de uma dúzia de CEOs de tecnologia” se ela promovesse uma abordagem de política pró-tecnologia. Enquanto isso, o ex-presidente Donald Trump tem intensificado um movimento de aproximação com o mercado de criptomoedas.

A campanha presidencial de Harris arrecadou mais de US$ 100 milhões em menos de 48 horas após o presidente Biden desistir da corrida e endossá-la como sua indicada, segundo a equipe de Harris. As doações vieram de 1,1 milhão de apoiadores únicos, incluindo 62% de pessoas que doaram pela primeira vez