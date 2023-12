Bitcoin pode chegar a US$ 160 mil após eventos importantes em 2024; entenda

O bitcoin teve um ano bastante positivo em 2023, subindo cerca de 165%. No entanto, a maior criptomoeda do mundo poderá ter um 2024 ainda melhor, segundo analistas. Eventos importantes como a possível aprovação do ETF de bitcoin à vista nos EUA e o halving, que corta a emissão pela metade, poderão impulsionar o preço até US$ 160 mil.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 43.995 e, apesar de ter subido 165% em 2023, ainda está 36% abaixo de sua máxima histórica de US$ 69 mil, atingida em novembro de 2021.

Em um novo relatório da CryptoQuant, analistas projetam que o bitcoin pode subir para até US$ 160 no próximo ano, graças à eventos como a aprovação do ETF e o halving.

As projeções da CryptoQuant se dividem entre “pelo menos” US$ 50 mil no curto prazo, US$ 54 mil no médio prazo e US$ 160 mil no longo prazo. Caso atinja US$ 160 mil, o bitcoin terá uma alta de 265% desde o seu preço atual nesta quarta-feira, 20.

“Argumentamos que os mercados de bitcoin e criptoativos podem ter um ano positivo em 2024, principalmente em meio aos efeitos de: 1. O ciclo de avaliação de mercado, 2. Atividade da rede, 3. O halving, 4. A perspectiva macroeconômica, 5. Aprovação do ETF de bitcoin à vista e 6. Crescente liquidez da stablecoins”, disseram os analistas da CryptoQuant.

Como a aprovação do ETF e o halving podem impactar o preço do bitcoin?

Apesar de já existir em outros países como o Brasil, um ETF de bitcoin à vista ainda é inédito nos Estados Unidos. A solicitação da BlackRock, maior gestora do mundo, para um ETF do gênero no início do ano, deu início a uma verdadeira corrida entre gigantes do mercado financeiro. No entanto, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) ainda não aprovou nenhuma das solicitações, com prazos de resposta entre janeiro e março de 2024.

Uma pesquisa da NYDIG afirmou que a aprovação pode trazer até R$ 150 bilhões para o mercado cripto, enquanto a CryptoQuant projeta um aumento de até US$ 1 trilhão no valor de mercado do setor. A aprovação "pode acontecer a qualquer momento", segundo analistas do BTG Pactual.

Michael Saylor, cofundador da MicroStrategy, empresa listada em bolsa que mais investe em bitcoin como estratégia de tesouraria, afirmou que a aprovação pode ser “a maior avanço em Wall Street nos últimos 30 anos” depois do lançamento do ETF que acompanha o índice S&P 500.

Já o halving, evento que corta a emissão do bitcoin pela metade e faz parte do plano de escassez programada da criptomoeda, deve acontecer em abril do próximo ano. Historicamente, o evento que ocorre de 4 em 4 anos se mostrou positivo para a cotação do bitcoin ao longo dos anos.

"Considerando que o corte nas recompensas destinadas aos mineradores afetará a pressão de venda que eles podem exercer sobre os livros de ordens em corretoras, tendo seu impacto focalizado, se espera que o evento do halving afete os preços da criptomoeda positivamente ao longo de 2024", explicou João Galhardo, na alista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

