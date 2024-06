Bitcoin em “queda livre” é oportunidade de compra? Especialista do BTG responde

Nesta terça-feira, 11, o bitcoin amanheceu em “queda livre”. A cotação da principal criptomoeda do mercado despenca nas últimas 24 horas, abrindo espaço para investidores se questionarem se o momento é de comprar ou vender.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 66.257, com queda de mais de 5,5% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

“Tínhamos comentado nas últimas semanas que o bitcoin enfrentaria uma forte resistência próximo de US$ 72 mil e isso aconteceu novamente. O bitcoin foi rejeitado nessa região e vem um movimento corretivo mais agressivo”, disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual no programa Morning Call Crypto, disponível na íntegra no YouTube.

Além do bitcoin, outras criptomoedas acompanham o movimento de queda, com ether despencando 6,1% nas últimas 24 horas. Entre as 20 maiores do mundo por valor de mercado, Uniswap lidera a queda com 16,2% no mesmo período. NEAR e SOL despencam mais de 8%, de acordo com dados do CoinMarketCap.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Oportunidade na queda

“O mercado está muito lateralizado e não tem tanta oportunidade em um momento como esse. É um ponto interessante sim para fazer alocação, não colocar o dinheiro todo de uma vez, mas fazer sim uma alocação. Caso o bitcoin corrija mais também é uma oportunidade para comprar mais barato, ainda pode ser que a gente veja algo entre US$ 64.500 e US$ 63.500. Bitcoin pra mim não se vende, só se compra, quando está caindo a gente aproveita para comprar mais”, disse Lucas Josa no Morning Call Crypto.

“Para altcoins [criptomoedas que não são o bitcoin] não imagino que vai ter uma ‘altseason’ ainda esse mês. Acredito que nesse momento é melhor esperar um sinal mais claro do mercado sobre a inflação”, acrescentou.

Dados para ficar de olho essa semana

O cenário macroeconômico dos Estados Unidos tem impactado o mercado de criptomoedas há anos. No momento, há incerteza entre investidores e especialistas sobre o ciclo da taxa de juros do país.

“O mercado está bem nervoso porque na semana passada tivemos a divulgação do Payroll e novamente com um número acima do esperado. E número ruim é número bom para os ativos de risco, porque torna um pouco mais fácil para o Fed iniciar o ciclo de corte na taxa de juros”, explicou Lucas Josa.

O especialista afirmou que investidores devem “estar prontos para volatilidade ao longo do dia inteiro” nesta terça-feira, 11, graças à divulgação do CPI. Além disso, na próxima quarta haverá a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) nos EUA, em que o banco central deve divulgar a nova taxa de juros e a “probabilidade de ter corte é praticamente nula”, disse Josa.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok