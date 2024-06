Foto inédita de William com os filhos, tirada por Kate, é publicada para celebrar Dia dos Pais

Uma foto inédita do príncipe William com seus três filhos, George, Charlotte e Louis, foi compartilhada neste domingo, nas redes sociais, em comemoração ao Dia dos Pais. A imagem das crianças abraçando o pai foi tirada pela princesa Kate Middleton, em uma praia em Norfolk, na Inglaterra, no mês passado.

A captura da mãe foi revelada na conta do Instagram do Palácio de Kensington, com uma legenda escrita pelos três jovens membros da realeza. "Nós amamos você, papai. Feliz Dia dos Pais. G, C & L.", diz a publicação. É a primeira vez que uma mensagem das crianças é veiculada nas redes sociais do Palácio.

William também prestou homenagem ao pai, Rei Charles, com uma memória de sua infância, tirada há 40 anos. A foto mostra o príncipe ainda criança, jogando futebol com seu pai em 12 de junho de 1984. “Feliz Dia dos Pais, pai”, dizia a postagem, assinada pessoalmente pelo herdeiro do trono.

Rei Charles também postou uma mensagem de Dia dos Pais, em homenagem ao príncipe Philip. Uma montagem em vídeo, feita há mais de 70 anos, mostra lembranças do rei com o pai. As imagens foram postadas na conta oficial da Família Real no Twitter.

Na legenda, o rei deixou uma mensagem para as pessoas que já não podem comemorar a data com seus parentes. “Desejando a todos os pais, e àqueles que podem estar sentindo falta de seus pais hoje, um relaxante Dia dos Pais”.

Retorno de Kate

A princesa Kate Middleton fez sua primeira aparição pública do ano neste sábado, durante o desfile militar Trooping the Colour em celebração ao aniversário oficial do Soberano, o rei Charles III. Primeiro, ela chegou ao Palácio de Buckingham de carro com seus filhos e o marido, o príncipe William. Depois, como era esperado, Kate foi vista dentro de uma carruagem como parte da procissão real. Por fim, ela apareceu na varanda do palácio ao lado da Família Real. Aos 42 anos, a futura rainha do Reino Unido enfrentou meses de especulações envolvendo seu sumiço repentino, e no início de março revelou que tem feito tratamento quimioterápico preventivo contra um câncer.

Charles e a rainha Camilla saíram do palácio em uma carruagem escocesa e embarcaram em direção a Horse Guards Parade. Vestido com traje militar completo, o monarca recebeu uma saudação real dos militares enquanto os alto-falantes tocavam God Save the King, o hino nacional britânico. Na sequência, ele saiu do veículo e tomou sua posição na base de saudação para assistir ao restante do desfile. Seu filho mais velho e herdeiro, o príncipe William, de 41 anos, desfilou a cavalo, também em uniforme militar. A celebração terminou com o rei ao lado da família na varanda do palácio para assistir a um sobrevoo da Força Aérea Real.

Kate havia anunciado nesta sexta-feira que planejava comparecer ao evento. O comunicado de sua presença em homenagem ao monarca britânico foi feito em uma publicação nas redes sociais. Nela, a princesa de Gales disse que tem tido “bons progressos”, embora também tenha ressaltado que, “como qualquer pessoa que passa por uma quimioterapia sabe, há dias bons e ruins”. “Nos dias ruins, você se sente fraco, cansado e tem que ceder ao corpo e descansar. Mas nos dias bons, quando você se sente mais forte, quer aproveitar ao máximo o bem-estar”, disse ela, acrescentando que ainda enfrentará “mais alguns meses” de tratamento.