CBF confirma numeração do Brasil para Copa América

A CBF confirmou, neste domingo, a numeração dos 26 jogadores da seleção brasileira que disputarão a Copa América, que acontece entre os dias 20 de junho a 14 de julho nos Estados Unidos.

A novidade fica por conta de Endrick, que passou a usar o número 9 da amarelinha desde os amistos preparatórios. Vini Jr e Rodrygo seguem vestindo a camisa 7 e 10, respectivamente.

O Brasil estreia contra a Costa Rica, no dia 24 de junho (segunda-feira), no SoFi Stadium, em Los Angeles, às 22h (de Brasília). Além da seleção brasileira e costarriquenha, o Grupo D também conta com Paraguai e Colômbia.

A amarelinha busca a décima conquista do torneio continental. O último título foi em 2019, enquanto amargou o vice para a Argentina em 2021.

Veja a numeração do Brasil para Copa América

Goleiros:

Alisson - 1

Bento - 12

Rafael - 23

Laterais:

Danilo - 2

Guilherme Arana - 16

Wendell - 6

Yan Couto - 13

Zagueiros:

Éder Militão - 3

Marquinhos - 4

Beraldo - 17

Bremer - 25

Gabriel Magalhães - 14

Meio-campistas:

Andreas Pereira - 19

Bruno Guimarães - 5

Douglas Luiz - 18

Ederson - 24

João Gomes - 15

Lucas Paquetá - 8

Atacantes: