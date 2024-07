Bitcoin pode chegar a US$ 100 mil com eleições nos EUA, aponta Standard Chartered

O banco britânico Standard Chartered divulgou um relatório nesta semana em que projeta que o bitcoin tem potencial para atingir um preço de US$ 100 mil até o fim deste ano. A projeção contrasta com o momento atual de queda do ativo, cotado abaixo de US$ 60 mil.

No relatório, analistas do banco avaliam que a criptomoeda pode ser beneficiada principalmente pelos desdobramentos das eleições presidenciais dos Estados Unidos que ocorrerão em novembro deste ano. O pleito será uma disputa entre o presidente Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump.

Na avaliação do banco, o bitcoin pode iniciar essa nova trajetória de alta já em agosto, com chances do ativo superar o recorde de preço estabelecido em março, de US$ 73 mil. Com isso, a criptomoeda poderia continuar subindo nos próximos meses após chegar a US$ 100 mil.

Os analistas afirmam que esse cenário depende da confirmação de dois fatores. O primeiro é a manutenção de Joe Biden como candidato do Partido Democrata nas eleições, enquanto o segundo seria a vitória de Trump na eleição e seu retorno à presidência dos EUA.

O Standard Chartered pontua que Trump tem tido uma postura "positiva em relação ao bitcoin" que tem resultado em uma correlação entre o preço do ativo e as chances de vitória do ex-presidente. "A lógica é que tanto a regulação quanto a mineração poderiam ser vistas de forma mais positiva com Trump", explica.

Por outro lado, o banco projeta que, caso Biden desista da eleição e seja substituído por outro candidato, as chances de vitória de Trump caíram. Nesse cenário, o bitcoin tenderia a cair e chegar a uma faixa de preço entre US$ 50 mil e US$ 55 mil.

O relatório diz ainda que, caso Biden continue na disputa, a criptomoeda é uma "oportunidade de compra fantástica" para os investidores. O Standard Chartered projeta que a definição sobre a candidatura do presidente ocorrerá até 4 de agosto, data que será relevante para o futuro do preço da criptomoeda.

No início de junho, o Standard Chartered divulgou outro relatório em que manteve sua projeção de que o bitcoin vai valer US$ 150 mil até o fim deste ano e US$ 200 mil até o fim de 2025.