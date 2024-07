Investidor com lucro de R$ 37 milhões movimenta bitcoins pela 1ª vez em 12 anos

Um endereço de carteira digital que não registrava nenhuma movimentação há mais de 12 anos "despertou" nesta quinta-feira, 4, após uma transferência dos 119 bitcoins que ele continha. Considerando a variação do ativo no período, as criptomoedas valem agora US$ 6,9 milhões (R$ 37 milhões, na cotação atual).

Na época em que as unidades do ativo foram adquiridas, 1 bitcoin era equivalente a cerca de US$ 600. Desde então, a criptomoeda teve uma forte valorização, mas a carteira digital não tinha registrado nenhum tipo de movimentação das unidades ao longo de todos esses anos.

A transferência foi detectada pela empresa de exploração de blockchains Mempool. Os dados apontam que o dono da carteira transferiu primeiro US$ 4,4 milhões, ou 76 unidades, e em seguida realizou uma outra transferência de US$ 2,5 milhões, equivalentes a 43 unidades.

A última movimentação registrada na carteira digital foi em 28 de fevereiro de 2012, quando 2,98 bitcoins foram transferidos para outra carteira digital. Desde então, as 119 unidades restantes ficaram intocadas.

A tecnologia blockchain permite que essas transferência sejam monitoradas e identificadas por pessoas ou empresas. Entretanto, ela não permite saber quem é o dono da carteira e se ele realizou a transferência para outra carteira ou apenas para outro endereço em sua posse.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto.

Sem a identidade do investidor, também não é possível saber com certeza o que ele pretende fazer com as unidades de bitcoin. Uma opção seria vendê-las e realizar o lucro milionário obtido com a criptomoeda.

Entretanto, ele também pode optar por continuar guardando os ativos. Em alguns casos, carteiras digitais são "reativadas" após o dono perder o acesso a elas por muito tempo, mas conseguir recuperá-lo. Nesses casos, é possível que a transferência tenha sido feita para uma carteira com acesso facilitado.