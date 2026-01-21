Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Nova York dispara após Trump suspender tarifas; Ibovespa sobe mais de 3%

Presidente americano anunciou recuo da alíquota de 10% para países europeu que não apoiam a ideia de anexação da Groenlândia

Bolsas em Nova York: trégua no 'sell America' (ANGELA WEISS/AFP/Getty Images)

Bolsas em Nova York: trégua no 'sell America' (ANGELA WEISS/AFP/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 17h01.

Os índices do mercado acionário dos Estados Unidos disparam nas horas finais do pregão desta quarta-feira, 21. As bolsas reagem à suspensão de tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump sobre países como Reino Unido, Alemanha, França, Holanda, Finlândia, Suécia, Noruega e Dinamarca. A alíquota de 10% entraria em vigor no próximo dia de fevereiro, como uma espécie de punição às nações que não apoiaram a intenção do presidente de anexar a Groenlândia ao território americano.

Por volta das 17h50 (horário de Brasília), o índice S&P 500 subia 1,5%, enquanto o Nasdaq e o Dow Jones, avançavam, respectivamente, 1,6% e 1,5%.

Mais cedo, o mercado já havia reagido positivamente às falas de Trump no Fórum Econômico Mundial, em Davos. No painel, o presidente afirmou que não pretendia tomar a Groenlândia à força, com ação militar.

“Com base em uma reunião muito produtiva que tive com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, formamos a estrutura de um futuro acordo em relação à Groenlândia e, de fato, a toda a região do Ártico”, escreveu Trump na Truth Social. “Com base nesse entendimento, não irei impor as tarifas que estavam programadas para entrar em vigor em 1º de fevereiro.”

A alta das bolsas em Nova York deu fôlego extra ao Ibovespa, que operava em alta de mais de 3%, acima dos 171 mil pontos. O dólar, por outro lado, caia 1%, a R$ 5,32.

Acompanhe tudo sobre:AçõesNova YorkDonald Trump

Mais de Invest

Com apenas três ações em baixa, Ibovespa tem maior alta diária em um ano

Como a Cogna conseguiu destaque no clube das 'vacas leiteiras' da educação

Eleição deve ter peso maior que a Selic no mercado, diz Kinea

IPVA 2026: 1ª parcela e cota única começam a vencer hoje no Rio de Janeiro

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Opinião: a troca de CEO é a prova de fogo da governança corporativa

Future of Money

Bitcoin valendo US$ 0? Falha em corretora gera onda de perdas

Marketing

BBB 26: o que o reality ensina sobre pesquisa e decisões ruins no marketing

Mundo

Trump diz que chegou a 'acordo' com a Otan sobre a Groenlândia e recua em tarifas à Europa