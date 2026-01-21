Nova York dispara após Trump suspender tarifas; Ibovespa sobe mais de 3%

Os índices do mercado acionário dos Estados Unidos disparam nas horas finais do pregão desta quarta-feira, 21. As bolsas reagem à suspensão de tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump sobre países como Reino Unido, Alemanha, França, Holanda, Finlândia, Suécia, Noruega e Dinamarca. A alíquota de 10% entraria em vigor no próximo dia de fevereiro, como uma espécie de punição às nações que não apoiaram a intenção do presidente de anexar a Groenlândia ao território americano.

Por volta das 17h50 (horário de Brasília), o índice S&P 500 subia 1,5%, enquanto o Nasdaq e o Dow Jones, avançavam, respectivamente, 1,6% e 1,5%.

Mais cedo, o mercado já havia reagido positivamente às falas de Trump no Fórum Econômico Mundial, em Davos. No painel, o presidente afirmou que não pretendia tomar a Groenlândia à força, com ação militar.

“Com base em uma reunião muito produtiva que tive com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, formamos a estrutura de um futuro acordo em relação à Groenlândia e, de fato, a toda a região do Ártico”, escreveu Trump na Truth Social. “Com base nesse entendimento, não irei impor as tarifas que estavam programadas para entrar em vigor em 1º de fevereiro.”

A alta das bolsas em Nova York deu fôlego extra ao Ibovespa, que operava em alta de mais de 3%, acima dos 171 mil pontos. O dólar, por outro lado, caia 1%, a R$ 5,32.