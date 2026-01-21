O conselho de Jensen Huang que levou um engenheiro a deixar a Nvidia e fundar sua própria empresa

Deixar a Nvidia pouco antes da explosão do ChatGPT pode soar como um erro financeiro difícil de justificar. Foi exatamente essa a escolha feita por Siddhant “Sid” Pardeshi, engenheiro que trabalhou por mais de seis anos na empresa liderada por Jensen Huang.

Ao pedir demissão, ele sabia que abriria mão de dezenas de milhões de dólares em ações ainda não adquiridas. Ainda assim, decidiu sair para seguir uma ambição maior: construir sua própria empresa de inteligência artificial. As informações são do Business Insider.

Um conselho simples — e decisivo

Durante sua trajetória na Nvidia, Pardeshi teve pouco contato direto com Jensen Huang, mas uma conversa específica marcou sua carreira. Ao perguntar ao CEO no que deveria focar para gerar impacto real na empresa e no setor de tecnologia, ouviu uma resposta direta: escolher uma área e se aprofundar nela, em vez de se dispersar em muitos interesses.

Ele levou o conselho ao pé da letra e mergulhou profundamente em inteligência artificial aplicada a jogos, uma decisão que moldaria sua trajetória futura.

Visão de longo prazo acima do ganho imediato

Após deixar a empresa, Pardeshi mudou-se com a família para os Estados Unidos e ingressou em um programa combinado de mestrado e MBA em Harvard. Em paralelo, manteve contato com a Nvidia como estagiário, mas já tinha um objetivo claro de fundar sua própria empresa.

Em 2023, ao lado de um colega de Harvard, co-fundou a Blitzy, startup de IA focada em automatizar o desenvolvimento de software para empresas. Até agora, a empresa já captou US$ 4,4 milhões.

Liderança observada na prática

Mais do que lições técnicas, Pardeshi afirma ter aprendido com Jensen Huang uma visão específica de liderança. Ele relembra um episódio em que Huang interrompeu uma ligação com um cliente importante para continuar conversando com estagiários.

“Estou falando com o futuro da Nvidia”, teria dito o CEO.

Esse tipo de postura moldou sua própria atuação como líder. Hoje, como CTO da Blitzy, Pardeshi reserva diariamente duas horas para ouvir membros do time, discutir problemas e apoiar decisões.

Decisões que definem líderes

Ao olhar para trás, Pardeshi admite que sair da Nvidia não foi a decisão financeiramente mais segura. Mas acredita que, se não tivesse feito isso naquele momento, teria perdido a janela histórica para empreender em IA.

“Se minha família tem o que precisa, trabalhar em algo inovador é mais importante do que dinheiro”, afirmou.

