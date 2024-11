De novo: bitcoin bate recordes consecutivos de preço em dia de eleição de Trump nos EUA

Esta quarta-feira, 6, marcou um dia histórico não apenas para a política dos Estados Unidos, com eleições apuradas em tempo recorde, mas também para o bitcoin e as principais criptomoedas.

O avanço de Donald Trump nas apurações, já na madrugada de terça para quarta-feira, fez com que o bitcoin atingisse sua primeira máxima histórica do dia, em US$ 75.361. No entanto, a principal criptomoeda do mercado não parou por aí: no final da tarde desta quarta-feira, o bitcoin renovou sua máxima histórica, ultrapassando os US$ 76 mil.

Menos de uma hora depois, o bitcoin continuou subindo e atingiu uma nova máxima, em US$ 76.460. A maior criptomoeda do mundo em valor de mercado também ultrapassou a Meta e se aproxima da prata no mesmo dia.

Por que investidores estão otimistas com Trump

De acordo com o Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, investidores estão “gananciosos” com a métrica em 70 pontos, o que também sinaliza um otimismo do mercado.

“Após a reeleição de Donald Trump, o mercado cripto segue reagindo de forma eufórica, com o bitcoin registrando uma nova máxima histórica em torno dos US$ 76 mil”, comentou João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

“A expectativa de um ambiente regulatório mais amigável ao setor tem despertado o interesse dos investidores, reforçando a visão da criptomoeda como alternativa sólida em tempos de incerteza”, acrescentou o especialista à EXAME.

Além do bitcoin, outras criptomoedas também apresentaram alta significativa. Enquanto a UNI, criptomoeda do protocolo Uniswap, disparou mais de 30%, a maioria das principais criptomoedas são negociadas “no verde” nesta quarta-feira.

