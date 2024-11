Após três máximas consecutivas em um dia, bitcoin vai continuar subindo? Especialista responde

A vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos na última quarta-feira, 6, gerou um forte impacto no mercado de criptomoedas. Em apenas um dia, o bitcoin bateu três máximas históricas consecutivas, ultrapassou a Meta (antigo Facebook) e se aproximou da prata entre os ativos mais valiosos do mundo. Outras criptos também dispararam no que ficou conhecido como “Trump Trade”. Mas esse movimento deve durar?

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 74.865, apresentando um recuo desde sua última máxima histórica em US$ 76.460. Apesar disso, a principal criptomoeda ainda apresenta alta de 1,1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, o bitcoin subiu quase 20%.

“O bitcoin não apenas rompeu com a resistência de US$ 71 mil como renovou a sua máxima histórica por três vezes consecutivas. Na madrugada em que o Trump foi eleito tivemos uma máxima em US$ 75 mil, ontem mesmo já ultrapassamos esse valor ainda na casa dos US$ 75 mil e depois outra em US$ 76 mil”, disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, no Morning Call Crypto desta quinta-feira, 7.

Apesar de acreditar na força do movimento recente de alta do bitcoin, o especialista ainda aponta que haverão novas oportunidades para investidores interessados em aumentar a sua exposição ao ativo.

“É um movimento muito forte mesmo e olhando do ponto de vista técnico a primeira coisa que tenho a dizer é ‘calma’, o mercado sempre vai disponibilizar novas oportunidades, sempre recomendo aportes recorrentes na estratégia Dollar-Cost Averaging, ou DCA”, disse ele. Conhecido como “trade infalível”, o DCA é uma das estratégias mais utilizadas por investidores e integra o e-book gratuito disponibilizado pelo Future of Money sobre três estratégias para investir em bitcoin.

Política monetária dos EUA pode mudar tendência de alta?

“Hoje a gente vai ter um evento muito importante nos EUA, que é a reunião do FOMC. O grande ponto aqui é que provavelmente teremos um corte de 0,25% na taxa de juros dos EUA. Já é a expectativa do mercado, todo mundo já se contentou de que isso vai acontecer então na minha opinião não deve mudar nada em relação a preço”, disse Lucas Josa no Morning Call Crypto.

“Poderia mudar algo especificamente se tivermos uma comunicação mais hawkish do Jerome Powell, presidente do Fed, na coletiva após o anúncio. Um exemplo disso seria um comentário deixando explícito uma preocupação do Banco Central dos EUA com o novo presidente e a inflação, trazendo uma perspectiva de que talvez não tenhamos cortes no primeiro trimestre do ano que vem”, concluiu o especialista.

