Vitória de Trump aumenta demanda institucional por bitcoin, que negocia com prêmio na Coinbase

Nesta quinta-feira, 7, o bitcoin é negociado com prêmio na Coinbase. A principal criptomoeda ganhou os holofotes desde a última quarta-feira, 6, quando bateu três recordes consecutivos de preço.

A vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos pode ser classificada como a responsável por esse grande “alvoroço” positivo no mercado cripto. Além das máximas históricas, o bitcoin ultrapassou a Meta e se aproxima da prata entre os ativos mais valiosos do mundo. Outras criptomoedas, como dogecoin e UNI, também dispararam de forma expressiva.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Atenção institucional voltada para o bitcoin

Agora, o prêmio no bitcoin da Coinbase sinaliza que a demanda institucional pelo ativo também aumentou com a vitória do republicano. A corretora é geralmente utilizada por grandes empresas, enquanto investidores do varejo optam por utilizar a Binance. O prêmio é medido entre a diferença de preço do bitcoin na Binance e na Coinbase.

A Coinbase é a única corretora cripto listada em bolsa e suas ações dispararam mais de 30% na última quarta-feira, 6. Um executivo da empresa afirmou que o “apoio a cripto como questão eleitoral veio para ficar”.

“Após passar o mês de outubro sendo negociado com desconto em relação a outras corretoras globais, o Bitcoin agora passou a negociar com um prêmio na Coinbase. Este é um termômetro da demanda institucional, já que a Coinbase é uma das principais corretoras utilizadas por estes players nos EUA”, disse Matheus Parizotto, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual. Recentemente, Parizotto esteve no podcast do Future of Money para comentar o impacto do resultado das eleições em cripto.

“A abertura do prêmio reflete uma mudança na dinâmica de mercado recente, indicando uma busca por aumento de exposição ao ativo por parte de investidores institucionais, exercendo crescente pressão compradora após resultado das eleições nos EUA”, acrescentou o especialista à EXAME.

O interesse institucional é importante e vem crescendo desde o lançamento dos ETFs de bitcoin à vista nos EUA. No terceiro trimestre de 2024, dados da Coinbase mostram que a corretora teve US$ 34 bilhões em volume de negociação por investidores de varejo, contra US$ 151 bilhões no lado institucional.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok