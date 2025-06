Bitcoin hoje: em US$ 109 mil, criptomoeda pode ter nova máxima? Especialista responde

Nesta quarta-feira, 11, o bitcoin se mantém acima de US$ 109 mil, após "altos e baixos" nas últimas semanas. Desde a sua máxima histórica mais recente, de US$ 112 mil em 22 de maio, a principal criptomoeda do mercado havia sofrido uma série de correções, culminando em uma queda para US$ 100.500 após conflitos públicos entre Donald Trump e o bilionário Elon Musk. Apesar da queda expressiva, o bitcoin recuperou os US$ 109 mil através de forte demanda institucional e do varejo nos últimos dias, renovando o otimismo do setor.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 109.676, com alta de 4,7% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Desde o início do ano, a criptomoeda acumula alta de 17%.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

"O bitcoin voltou a ganhar força nas últimas 24 horas, superando os US$ 109 mil e se aproximando novamente de sua máxima histórica. Esse movimento reflete um otimismo generalizado no mercado cripto, impulsionado por fluxo institucional robusto — com destaque para aportes em ETFs como os da BlackRock e Fidelity — e pela expectativa em torno da divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que será publicado nesta quarta-feira, 12", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "ganância" em 72 pontos.

"O CPI é um dos principais indicadores de inflação e pode influenciar diretamente as decisões de política monetária do Federal Reserve, o que impacta ativos de risco como o bitcoin. Tecnicamente, o bitcoin mantém uma estrutura altista, com suporte das médias móveis e volume crescente. No curto prazo, o mercado adota uma postura de cautela otimista: se o suporte em US$ 105 mil se mantiver e o dado de inflação vier dentro do esperado, o ativo pode buscar a região dos US$ 112 mil–115 mil. Por outro lado, uma surpresa negativa pode gerar correções mais acentuadas", acrescentou Guilherme Prado.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok