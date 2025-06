Data Link: solução que une IA e Open Finance quer aprimorar portfólio de investidores

Durante a Febraban Tech 2025, as startups Louro Tech e Lina Open X se uniram para lançar a solução “Data Link”, que integra o universo do Open Finance à inteligência artificial (IA). A intenção é aprimorar o relacionamento entre investidores e assessores, melhorando o desempenho de porfólios, por exemplo.

De acordo com um comunicado de imprensa enviado com exclusividade à EXAME, com o recurso, os assessores financeiros poderão acessar uma visão completa e atualizada do portfólio dos clientes, sem depender de planilhas, PDFs ou declarações informais. O módulo consolida dados de investimentos, saldos e transações bancárias, com detalhamento por instituição, tipo de ativo e movimentações recentes, permitindo uma atuação mais estratégica e personalizada.

A funcionalidade será incorporada à plataforma da Louro Tech, startup especializada em sistemas de gestão online para o mercado financeiro. A proposta é usar dados abertos para gerar valor real ao cliente final, colocando os assessores financeiros no centro da inteligência patrimonial.

“A maioria das empresas entra no Open Finance apenas para acessar dados. Nossa proposta é ir além, transformando esses dados em inteligência acionável, tanto para os assessores quanto para os investidores. A parceria com a Lina nos dá segurança tecnológica, compliance e escalabilidade para isso”, disse Felippe Pires, CEO da Louro Tech.

O comunicado afirma ainda que os dados são atualizados automaticamente por meio das APIs (Application Programming Interface) da Lina, respeitando a regulação do Open Finance Brasil e a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), com total rastreabilidade dos consentimentos. Além disso, a solução é padronizada e integrada com dados de sistemas internos, como CRMs e plataformas de gestão de carteira.

"A parceria com a Louro Tech exemplifica perfeitamente como o Data Link está transformando o mercado de assessoria de investimentos. Conseguimos eliminar a dependência de planilhas e PDFs, oferecendo aos assessores uma visão consolidada e em tempo real do patrimônio dos clientes. Isso não é só tecnologia, é uma mudança fundamental na forma como o relacionamento assessor e cliente acontece - com mais precisão, personalização e confiança", disse Murilo Rabusky, diretor de Negócios da Lina Open X, startup de soluções tecnológicas para Open Finance investida pela B3.

