Bitcoin “em queda livre”? Criptomoeda despenca para US$ 80 mil, entenda o que aconteceu

Nesta sexta-feira, 28, o bitcoin se encaminha para um encerramento de semana útil “no vermelho”. A maior criptomoeda do mundo, que ultrapassou US$ 109 mil ainda este ano, agora despenca para a faixa dos US$ 80 mil após uma série de acontecimentos negativos.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 80.444, com queda de 7% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a queda acumulada ultrapassa 18%.

“A criptomoeda rompeu suportes importantes e agora se encontra testando o suporte crítico de US$ 80 mil. Caso esse nível seja quebrado, há grande chance do preço cair para a faixa de US$ 75 ou 74 mil”, disse Kais Altabbaa, analista da Bitget.

“Por outro lado, um aumento no volume comprador pode impulsionar uma recuperação acima dos US$ 80 mil, retomando a tendência de alta. Indicadores como o RSI mostram que o bitcoin está próximo da região de sobrevenda, o que pode indicar um possível alíviom caso haja um fluxo de compradores”, acrescentou.

O que está acontecendo com o bitcoin?

De acordo com o especialista da Bitget, o mercado de criptomoedas como um todo enfrenta volatilidade acentuada nos últimos dias. Acontecimentos negativos como o ataque hacker de US$ 1,5 bilhão à corretora Bybit ainda geram incerteza entre investidores.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza “medo extremo” em 16 pontos.

“No último período, o mercado cripto passou por um série de desafios que prejudicaram a tendência de alta. Inicialmente, havia grande expectativa por parte de investidores de que a chegada de Donald Trump à presidência dos EUA impulsionaria investimentos em bitcoin e em projetos sólidos do setor. No entanto, em vez disso, Trump lançou uma memecoin que decepcionou investidores e trouxe instabilidade ao mercado”, disse Kais Altabbaa.

“Além disso, o cenário político global segue complicado, afastando capital de risco dos mercados emergentes, incluindo as criptomoedas. Outro fator negativo foi o recente ataque hacker à Bybit, que abalou a confiança de investidores. Todos esses eventos estão tornando o cenário cripto mais desafiador e contribuindo para um sentimento de aversão ao risco”, concluiu o especialista.

