Quais são os ativos de proteção... e o que exatamente eles protegem?

Por Gabriel Fauth*

Uma semana, sem dúvida, catastrófica para os mercados financeiros, onde vimos o conceito de risk-off na prática. De maneira simples e resumida, risk-off ocorre quando o mercado quer fugir do risco e busca proteção para suas carteiras em ativos considerados seguros. O oposto disso é o risk-on.

Vimos uma queda substancial em praticamente todos os mercados de risco, como ações, commodities, moedas e criptos. Particularmente, só vi os títulos subindo expressivamente, além de algumas moedas de proteção, como o Iene Japonês e o Franco Suiço. Isso me faz refletir: ao que o dólar protege? Ao que o bitcoin protege? Todos os ativos têm seus prós e contras, e é isso que quero abordar hoje.

Título de 10 anos dos EUA

Este é o ativo principal que usarei como base de comparação com os demais. Ele é seguro porque é garantido pelo governo americano, tem um rendimento previsível e pode ter um duration mais curto, dependendo do tipo do título. Possui alta liquidez e serve para proteger os investidores de crises governamentais.

Porém, esse título tem um dono: o governo. Sua volatilidade e seus rendimentos podem ser altamente afetados por decisões políticas e econômicas dos Estados Unidos, como as do FOMC, além de riscos inflacionários, desvalorização do dólar e impostos.

Ouro

O ouro é o ativo de proteção mais antigo. Por sua característica deflacionária, seu preço não sofre degradação, protegendo contra a inflação. É o clássico ativo buscado em momentos de incerteza ou crise, justamente por ser independente de governos e possuir ampla liquidez.

Todavia, ele não gera renda passiva, não paga cupom nem dividendo, mas sim impõe custos de armazenamento, segurança e transporte. Além disso, por ser um ativo físico, pode ser taxado por governos.

No gráfico do ouro abaixo, vemos a relação entre o Tesouro de 10 anos dos EUA e o ouro. É possível observar como, recentemente, o título variou amplamente em 1% a.a., enquanto o ouro acumulou valor ao longo do tempo.

Dólar, Iene e Franco

O dólar é a moeda do mundo: aceito globalmente, tem alta demanda em crises e se fortalece em ciclos de aperto monetário (como o atual). No entanto, é totalmente dependente da política econômica dos Estados Unidos, assim como o título de 10 anos.

Já o iene e o franco suíço são moedas relevantes porque, historicamente, pertencem a países com baixa inflação, política de neutralidade e mercados suficientemente líquidos, além de apresentarem baixa volatilidade. O iene, em particular, é amplamente utilizado no carry trade, onde investidores tomam capital a juros baixos no Japão para aplicá-lo em mercados com rendimentos superiores.

O ponto fraco dessas moedas é sua baixa taxa de valorização ou juros excessivamente baixos – às vezes até negativos. O dólar tem sido a principal moeda de reserva mundial por décadas. Mesmo em tempos de incerteza, o dólar ainda se mantém como uma escolha dominante, o que o diferencia de moedas como o iene ou o franco suíço.

No gráfico, observamos a correlação na busca por segurança em moedas como iene e franco, juntamente com os títulos de 10 anos, enquanto o índice DXY (dólar) perde força. Em situações em que tanto o título americano quanto o dólar são impactados por uma crise, a fuga ocorre para moedas fora da esfera de controle dos Estados Unidos.

Bitcoin

Assim como o ouro, o bitcoin é escasso e limitado por sua regra imutável no blockchain. Além disso, é descentralizado, sem controle de governos ou empresas, o que lhe confere potencial para proteger contra a desvalorização de moedas ou até mesmo riscos sistêmicos, graças à sua capacidade de ser transacionado peer-to-peer.

Diferentemente do ouro, o bitcoin não impõe custos de armazenamento e transporte, além de oferecer um alto nível de segurança e transparência em uma rede aberta.

No entanto, alguns desafios dificultam sua adoção como reserva de valor. O bitcoin é altamente volátil, podendo tanto valorizar significativamente quanto sofrer quedas expressivas no curto e médio prazo. Não gera renda passiva, juros ou dividendos, e sua custódia deve ser feita pelo próprio investidor para garantir maior segurança.

É possível armazená-lo em terceiros, mas isso implica riscos adicionais, como ataques hackers e dependência da infraestrutura e da cibersegurança do provedor escolhido.

Embora o bitcoin tenha uma volatilidade exacerbada, ele ainda não passou por uma crise econômica global profunda. Isso poderia gerar discussões sobre sua maturidade como reserva de valor. Durante a crise de 2008, por exemplo, o ouro foi tradicionalmente considerado uma proteção e foi amplamente valorizado naquele momento onde um ativo de segurança não negociando em mercado aberto global, os Imóveis, depreciaram muito.

No gráfico abaixo, destaco momentos do último ano em que o título de 10 anos e o bitcoin apresentaram correlação negativa. Isso significa que o mercado vendeu Bitcoins para comprar títulos de 10 anos como forma de proteção.

Entendeu melhor para que serve cada ativo de segurança negociado no mercado aberto? Assim, você pode diversificar melhor sua carteira e estar preparado para qualquer tipo de intempérie econômica.

Eu não tenho dúvidas que fui sucinto em cada assunto, há muito mais para discutir, mas por hoje, fica essa reflexão.

*Gabriel Fauth é operador de mercados futuros há 7 anos e é um dos contribuidores de análises e avaliações de mercado na comunidade do TradingView. O TradingView é uma ferramenta de gráficos para execução e análise do mercado, além da maior rede social para investidores e Traders.

