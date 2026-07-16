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Senado dos EUA aprova por unanimidade resolução contra perdão a fundador da FTX

Mercados de previsão apontam menos de 1% de chance de um indulto por Donald Trump até 31 de julho

Sam Bankman-Fried: empresário cogitou pagar US$ 5 bilhões para Trump não concorrer à Casa Branca (Yuki Iwamura/Bloomberg)

Sam Bankman-Fried: empresário cogitou pagar US$ 5 bilhões para Trump não concorrer à Casa Branca (Yuki Iwamura/Bloomberg)

Cointelegraph
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Agência de notícias

Publicado em 16 de julho de 2026 às 16h05.

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O Senado dos EUA aprovou uma resolução opondo-se ao indulto presidencial para o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, o executivo de criptomoedas condenado por um dos maiores colapsos do setor.

O Senado aprovou por unanimidade a resolução simples (S. Res. 772), uma medida não vinculativa que afirma que Bankman-Fried não deve receber indulto executivo, de acordo com uma publicação da Galeria de Imprensa do Senado na quarta-feira.

A resolução reafirma o compromisso do Senado com o Estado de Direito e a integridade do sistema financeiro dos EUA após a condenação de Bankman-Fried por acusações de fraude e conspiração relacionadas ao colapso da FTX.

A medida não pode impedir um indulto presidencial, mas reflete a oposição bipartidária do Senado depois que Bankman-Fried solicitou clemência executiva do presidente Donald Trump.

O Senado se manifestou, mas não pôde impedir o indulto

Apresentada em 17 de junho pelo senador Ruben Gallego, com a senadora Cynthia Lummis como coautora, a Resolução S. 772 se opõe a qualquer forma de clemência federal para Bankman-Fried, incluindo um indulto presidencial ou comutação de pena.

Ao contrário de uma lei, uma simples resolução do Senado não requer aprovação da Câmara dos Representantes ou do presidente e não tem força de lei, de acordo com o guia do Senado intitulado "Tipos de Legislação".

No momento da publicação, o site Congress.gov ainda não refletia as últimas deliberações em plenário.

O senador Bernie Moreno, de Ohio, juntou-se como coautor na terça-feira, adicionando apoio republicano à medida bipartidária.

Mercados preditivos mostram pouca chance de um perdão

Bankman-Fried foi condenado a 25 anos de prisão federal em março de 2024, após ser considerado culpado de acusações de fraude e conspiração relacionadas ao colapso da FTX em 2022.

A especulação sobre um possível indulto presidencial aumentou depois que Bankman-Fried solicitou clemência a Trump em junho de 2026, com o pedido listado como pendente nos registros do Departamento de Justiça.

Na Polymarket, os investidores atribuem atualmente menos de 1% de probabilidade de Trump conceder o indulto a Bankman-Fried até 31 de julho. O mercado atraiu mais de US$ 734.000 em volume de negociação, indicando um interesse considerável apesar das baixas probabilidades.

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