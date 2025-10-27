Bitcoin pode chegar a US$ 119 mil com otimismo entre EUA e China

Nesta segunda-feira, 27, o bitcoin e algumas criptomoedas iniciam a semana útil "no verde". A maior criptomoeda do mundo é cotada acima de US$ 115 mil após ter chegado aos US$ 111 mil na última sexta-feira, 24. Ao longo do mês, conhecido por ser historicamente positivo para o setor cripto, o bitcoin viveu "altos e baixos", fazendo investidores se questionarem se outubro será mesmo um "Uptober".

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 115.055, com alta de 1,5% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, o cenário é positivo para a criptomoeda, que acumula alta de 5%.

"Após atingir a mínima de US$ 106.666 no dia 22 de outubro, o preço do bitcoin encontrou demanda compradora, a qual fez o preço da principal criptomoeda do mercado iniciar um rali de alta no domingo, 26, e atingir a máxima de US$ 116.4 mil", disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

"Ao analisar o fluxo, podemos observar que o bitcoin segue com fluxo comprador, este movimento sugere continuidade de alta até as resistências dos US$ 118.7 mil e US$ 120.780. Os suportes de curto e médio prazo estão nas regiões de liquidez dos US$ 114 mil e US$ 111.6 mil", acrescentou.

O que está acontecendo nos mercados?

"Os mercados asiáticos iniciaram a semana em forte alta, impulsionados pelo otimismo em torno de um possível acordo comercial entre China e Estados Unidos. O dólar manteve-se estável, os rendimentos dos Treasuries subiram e o ouro recuou, refletindo a migração de fluxos para ativos de risco", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"O bitcoin também foi beneficiado por esse otimismo, avançando durante o fim de semana. A expectativa de curto prazo para o bitcoin é positiva com o entusiasmo de um potencial acordo entre EUA e China, aliado ao ambiente de liquidez global e ao dólar mais fraco, favorece o apetite por ativos de risco, incluindo o bitcoin", acrescentou.

Previsão para o bitcoin

"Nesse cenário, o bitcoin pode buscar a faixa entre US$ 118 mil e US$ 119 mil, desde que o otimismo se confirme e não ocorram choques macroeconômicos ou geopolíticos inesperados. Caso o mercado se desilusione ou o dólar apresente recuperação, o bitcoin poderá recuar para a região de suporte entre US$ 112 mil e US$ 110 mil", concluiu o especialista.

