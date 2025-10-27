IBM lança plataforma para empresas entrarem na 'economia dos ativos digitais'

A IBM anunciou nesta segunda-feira, 27, o lançamento de uma plataforma própria voltada ao mundo das criptomoedas. Segundo a gigante de tecnologia, o novo produto deverá ajudar "instituições, empresas e governos" a se aprofundar na "economia dos ativos digitais", com foco no gerenciamento e escalabilidade de operações no setor.

Batizada de IBM Digital Asset Haven, a plataforma é descrita como uma "solução única para bancos e governos gerenciarem o ciclo de vida dos seus ativos digitais, da custódia às transações e à liquidação, que os ajudará a atender requisitos regulatórios e com prontidão para integrações".

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. Na Mynt, você investe em uma variedade de criptoativos com a curadoria de especialistas do BTG Pactual. Abra sua conta e insira o cupom FOM50 para ganhar R$ 50 de cashback em bitcoin ao investir R$ 150 em qualquer criptomoeda até 20/12/2025. Confira o regulamento no site

O projeto é uma parceria com a Dfns, uma provedora de infraestrutura para carteiras digitais. "Com a crescente adoção de ativos tokenizados e stablecoins, as instituições precisarão evoluir. O setor de ativos digitais representa uma oportunidade crucial para as instituições financeiras modernizarem seus portfólios de produtos", afirma a IBM.

A plataforma "capacita essas instituições a participarem dessa nova economia com a segurança e a garantia técnica pelas quais a IBM se tornou reconhecida em outras operações de missão crítica". O projeto é descrito como uma "solução holística com a segurança de uma líder do setor".

A empresa ressalta que a plataforma pode ser usada para o controle de chaves de acesso a carteiras digitais, criação de políticas de governança e concessão de autorizações e aprovações para diferentes tipos de operação, sempre com foco no mundo das criptomoedas.

Ainda segundo a IBM, a plataforma já conta com conexão com 40 blockchains para o gerenciamento do "ciclo de vida" de criptomoedas e integra soluções externas desenvolvidas para a identificação de credenciais e segurança em torno dos usuários.

Tom McPherson, general manager da IBM Z e da LinuxONE, afirma que "com o IBM Digital Asset Haven, nossos clientes têm a oportunidade de entrar e crescer no mercado de ativos digitais, respaldados pelo nível de segurança e confiabilidade da IBM".

"Esta nova plataforma unificada oferece a resiliência e a governança de dados que eles vêm solicitando, capacitando governos e empresas a construir a próxima geração de serviços financeiros", ressalta.

O novo projeto é o maior da IBM até o momento na área de criptomoedas e blockchain, reforçando o interesse da gigante de tecnologia no setor. A plataforma deverá ser disponibilizada no mercado até o segundo trimestre de 2026.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok