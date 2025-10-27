Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

IBM lança plataforma para empresas entrarem na 'economia dos ativos digitais'

Gigante de tecnologia lançou novo produto voltado ao gerenciamento e escalabilidade de operações envolvendo criptomoedas

IBM: empresa lançou plataforma voltada às criptomoedas (Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

IBM: empresa lançou plataforma voltada às criptomoedas (Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 11h42.

Última atualização em 27 de outubro de 2025 às 12h13.

Tudo sobreIBM
Saiba mais

A IBM anunciou nesta segunda-feira, 27, o lançamento de uma plataforma própria voltada ao mundo das criptomoedas. Segundo a gigante de tecnologia, o novo produto deverá ajudar "instituições, empresas e governos" a se aprofundar na "economia dos ativos digitais", com foco no gerenciamento e escalabilidade de operações no setor.

Batizada de IBM Digital Asset Haven, a plataforma é descrita como uma "solução única para bancos e governos gerenciarem o ciclo de vida dos seus ativos digitais, da custódia às transações e à liquidação, que os ajudará a atender requisitos regulatórios e com prontidão para integrações".

  • Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. Na Mynt, você investe em uma variedade de criptoativos com a curadoria de especialistas do BTG Pactual. Abra sua conta e insira o cupom FOM50 para ganhar R$ 50 de cashback em bitcoin ao investir R$ 150 em qualquer criptomoeda até 20/12/2025. Confira o regulamento no site

O projeto é uma parceria com a Dfns, uma provedora de infraestrutura para carteiras digitais. "Com a crescente adoção de ativos tokenizados e stablecoins, as instituições precisarão evoluir. O setor de ativos digitais representa uma oportunidade crucial para as instituições financeiras modernizarem seus portfólios de produtos", afirma a IBM.

A plataforma "capacita essas instituições a participarem dessa nova economia com a segurança e a garantia técnica pelas quais a IBM se tornou reconhecida em outras operações de missão crítica". O projeto é descrito como uma "solução holística com a segurança de uma líder do setor".

A empresa ressalta que a plataforma pode ser usada para o controle de chaves de acesso a carteiras digitais, criação de políticas de governança e concessão de autorizações e aprovações para diferentes tipos de operação, sempre com foco no mundo das criptomoedas.

Ainda segundo a IBM, a plataforma já conta com conexão com 40 blockchains para o gerenciamento do "ciclo de vida" de criptomoedas e integra soluções externas desenvolvidas para a identificação de credenciais e segurança em torno dos usuários.

Tom McPherson, general manager da IBM Z e da LinuxONE, afirma que "com o IBM Digital Asset Haven, nossos clientes têm a oportunidade de entrar e crescer no mercado de ativos digitais, respaldados pelo nível de segurança e confiabilidade da IBM".

"Esta nova plataforma unificada oferece a resiliência e a governança de dados que eles vêm solicitando, capacitando governos e empresas a construir a próxima geração de serviços financeiros", ressalta.

O novo projeto é o maior da IBM até o momento na área de criptomoedas e blockchain, reforçando o interesse da gigante de tecnologia no setor. A plataforma deverá ser disponibilizada no mercado até o segundo trimestre de 2026.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:IBMCriptomoedasCriptoativosBlockchain
Próximo

Mais de Future of Money

Corretora falida Mt. Gox adia fim de pagamentos a clientes para 2026

Bitcoin pode chegar a US$ 119 mil com otimismo entre EUA e China

CEO diz o que é necessário para o bitcoin chegar a US$ 250 mil em 2025

Uptober ou Octobear: para onde vai o mercado cripto?

Mais na Exame

Future of Money

Corretora falida Mt. Gox adia fim de pagamentos a clientes para 2026

Mercados

Ray Dalio: EUA dependem de 1% dos trabalhadores, 60% ficam para trás

Mundo

Trump revela que fez ressonância magnética durante exames médicos

Inteligência Artificial

Fábrica de CEOs da IA: o ambicioso plano da Universidade da Califórnia