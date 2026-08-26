Bitcoin cai com correção e 'estaciona' nos US$ 78 mil depois da forte alta recente

O bitcoin opera em queda nesta quarta-feira, 26, com uma correção depois da criptomoeda avançar quase em linha reta dos US$ 64 mil aos US$ 81 mil desde a semana passada.

Do lado das notícias macroeconômicas, foi divulgado hoje o Índice de Preços de Gastos com Consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos relativo a julho. O indicador de inflação cresceu 0,2% no mês passado, acima da mediana das projeções dos economistas, que apontava para um aumento de 0,1%. Na base anual, por sua vez, o PCE teve um incremento de 3,7%, acima dos 3,6% esperados.

Hoje às 10h31 (horário de Brasília) o bitcoin caía 0,8% em um período de 24 horas, cotado a US$ 78.090 por unidade.

Segundo Noah Cheung, country manager da corretora Bitget no Brasil, o bitcoin fica praticamente estável enquanto o mercado aguarda o discurso de Kevin Warsh, presidente do Federal Reserve (Fed), na sexta-feira, 28, em Jackson Hole.

“Depois da forte alta da última semana, o BTC encontra resistência nos US$ 80 mil, mas os dados por trás do movimento continuam positivos”, defende Cheung.

De acordo com o executivo, o sétimo dia seguido de saldo positivo nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista nas bolsas dos EUA e a acumulação de criptomoedas pelas “baleias” (investidores com carteiras que possuem grandes quantidades de moedas digitais) sugere uma demanda estrutural sustentando os ganhos.

“Agora, o discurso de Warsh pode ser decisivo para determinar se essa demanda será suficiente para o bitcoin superar e se manter acima dos US$ 80 mil”, acrescenta.

ETFs registram 7ª entrada de capital seguida

Ontem, foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 314,3 milhões nos ETFs de bitcoin à vista dos EUA. Foi o sétimo pregão consecutivo de entrada de capital neste tipo de fundo, com um fluxo acumulado de US$ 2,57 bilhões.

O maior alvo do fluxo comprador foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 284,4 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi positivo em US$ 179,8 milhões, também no sétimo pregão seguido de entrada de capital.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas caiu um ponto, dos 81 para 80 pontos, mantendo-se na zona que indica “extrema ganância” ou “euforia” do mercado.

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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