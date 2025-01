77% dos investidores da criptomoeda meme de Trump lucraram menos de US$ 100

A TRUMP, uma criptomoeda meme oficial do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, se tornou uma sensação no mercado cripto após ser lançada na última sexta-feira, 17. Mas, cerca de uma semana depois, a maior parte dos investidores do ativo acabaram tendo lucros modestos, mesmo com uma forte valorização do token.

Dados reunidos pela empresa de análises Chainalysis indicam que 77% de todos os investidores que atualmente possuem unidades da criptomoeda estão com um lucro inferior a US$ 100. O cenário é semelhante ao de compradores da MELANIA, a criptomoeda meme da esposa do presidente.

Segundo a empresa, os dados sugerem que a maior parte dos investidores dos dois projetos são de varejo, que costumam investir quantias pequenas nos ativos e, por isso, também acabam tendo uma margem de lucro menor. Mas há também grandes lucros em alguns casos.

A Chainalysis destacou que um total de 60 grandes investidores da criptomoeda meme conseguiram acumular lucros superiores a US$ 10 milhões cada. O lucro desses investidores já foi realizado, ou seja, eles já venderam as unidades da criptomoeda e obtiveram os ganhos.

Outro detalhe destacado pela Chainalysis é que pouco mais de 80% dos investidores da TRUMP e da MELANIA possuem menos de US$ 1 mil em ativos no blockchain Solana, onde os tokens foram criados, reforçando que eles atraíram principalmente investidores de varejo.

O levantamento indica também que mais de 50% dos compradores das criptomoedas estavam investindo pela primeira vez tokens criados na Solana, o que indica que Trump conseguiu atrair novos usuários para o mercado de criptomoedas ao longo dos últimos dias.

Ao mesmo tempo em que o projeto conseguiu atrair investidores pequenos, ele segue altamente concentrado. Dados da Chainalysis indicam que 40 grandes investidores acumularam um total de 94% das unidades do token disponibilizadas no mercado.

Com isso, a criptomoeda de Trump ainda pode ter desvalorizações expressivas caso esses investidores realizem lucros ou percam o interesse no projeto. O cenário reforça a volatilidade típica das criptomoedas meme, conhecidas por movimentos repentinos de valorização e perdas.