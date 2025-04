Bitcoin hoje: em US$ 94 mil, criptomoeda vai continuar subindo?

Nesta sexta-feira, 25, o bitcoin volta a negociar acima dos US$ 94 mil, se encaminhando para um encerramento de semana útil bastante positivo após o feriado prolongado da Páscoa. Além do bitcoin, outras criptomoedas entre as maiores do mundo em valor de mercado também são negociadas "no verde".

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 94.391, com alta de 1,7% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a maior criptomoeda do mundo acumula alta de mais de 11%. O bitcoin também se consolidou como o sétimo ativo mais valioso do mundo, acima da prata.

"O mercado como um todo mantém momentum positivo, com o bitcoin se mantendo acima da importante resistência técnica em US$ 94.300.Com performance mensal de +14,60%, a criptomoeda tem atraído fluxos compradores consideráveis nas últimas semanas, e a tendência é de que o movimento continue", disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza otimismo em 60 pontos.

"Institucionalmente, temos declarações relevantes da BlackRock, com Jay Jacobs destacando que o bitcoin prospera em cenários de incerteza e está se descorrelacionando das ações de tecnologia - um sinal positivo para a tese de diversificação", disse Galhardo à EXAME.

"Além disso, na Suíça, um membro do conselho do Bitcoin Suisse está defendendo que o banco central do país deveria incluir bitcoin em suas reservas, demonstrando crescente aceitação institucional em mercados financeiros tradicionais", acrescentou.

