Bitcoin hoje: criptomoeda recua para US$ 108 mil, mas mantém tendência de alta

Nesta sexta-feira, 23, o preço do bitcoin recuou após uma onda de recordes consecutivos. A maior criptomoeda do mundo parou em US$ 111.900, quase atingindo o marco de US$ 112 mil, mas apresentou correção, voltando ao patamar de US$ 108 mil, fazendo com que investidores voltem a se questionar: o bitcoin vai continuar subindo?

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 108.307, com queda de 2,6% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Apesar disso, a criptomoeda ainda acumula alta de 15,4% nos últimos trinta dias.

"O movimento pode ser interpretado como breve recuo técnico pós-rally, enquanto métricas como o open interest da CME seguem em alta, sinalizando que o apetite institucional permanece intacto. Vale a ressalva de que segunda-feira, 26, é feriado de Memorial Day nos EUA; a liquidez mais rasa pode prolongar a pressão vendedora de curto prazo, mas o contexto de entrada de capital sugere que não há motivo para pânico", explicou João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

O que está acontecendo com o bitcoin?

"O bitcoin segue como protagonista no mercado cripto ao atingir uma nova máxima histórica de US$ 111.970, refletindo o forte apetite comprador e o crescente interesse institucional pelo ativo. Esse movimento é sustentado por fundamentos sólidos: volumes expressivos tanto no mercado à vista, que superou US$ 150 bilhões em dois dias, quanto em futuros, com mais de US$ 203 bilhões negociados — o terceiro maior volume diário do ano. Além disso, os ETFs de bitcoin continuam atraindo aportes relevantes, somando mais de US$ 1,6 bilhão na última semana", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget.

Análise técnica

"Do ponto de vista técnico, o bitcoin mantém tendência de alta em todos os horizontes temporais, com médias móveis (SMA 20, 50 e 200) bem alinhadas. O Índice de Força Relativa (RSI) permanece em zona neutra, o que indica que ainda há espaço para novas altas sem sinais evidentes de exaustão", disse Guilherme.

"Caso o bitcoin consiga se consolidar acima dos US$ 110 mil, o próximo alvo natural está na região dos US$ 120 mil. Por outro lado, eventuais correções podem abrir espaço para entradas estratégicas, com os níveis de US$ 107.400 e US$ 105.000 servindo como suportes técnicos relevantes. O momento é de atenção redobrada, mas o cenário estrutural segue positivo para o principal criptoativo do mercado", acrescentou.

