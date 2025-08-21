Future of Money

Bitcoin hoje: criptomoeda se mantém em US$ 113 mil no aguardo por discurso de presidente do Fed

Discurso de Jerome Powell no Simpósio de Jackson Hole, marcado para a próxima sexta-feira, 22, é o principal evento da semana que pode impactar o mercado de criptomoedas

(Reprodução/Reprodução)

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 10h19.

Nesta quinta-feira, 21, o bitcoin segue em US$ 113 mil, uma de suas menores cotações após o recorde recente de US$ 124 mil, atingido na última semana. O mercado de criptomoedas aguarda pelo discurso de Jerome Powell, presidente do banco central dos Estados Unidos, que deverá direcionar os rumos do cenário macroeconômico do país.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 113.184, com variação de apenas 0,1% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a maior criptomoeda do mundo acumula queda de 4,9%.

“Ontem tivemos a divulgação das minutas do Federal Reserve e não tiveram viés negativo. Elas trouxeram um foco no mercado de trabalho e podem trazer a visão de que o Fed esteja mais preocupado com o mercado de trabalho do que com a inflação, por isso, se o mercado de trabalho arrefecer pode ser que o banco central dos EUA corte a taxa de juros, sem olhar tanto para os dados de inflação”, disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, durante o programa Morning Call Crypto, disponível na íntegra no Youtube.

yt thumbnail

Expectativas para Jackson Hole

"Os pedidos de seguro-desemprego nos EUA divulgados hoje, 21, subiram para 235 mil, acima das estimativas e no maior nível desde junho, reforçando sinais de enfraquecimento no mercado de trabalho. O mercado reagiu com volatilidade: o ouro rompeu US$ 3.345 por onça com apostas de corte de juros, enquanto ações e Treasuries oscilaram em meio a temores de recessão", disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

"Esses dados aumentam as chances de afrouxamento monetário, mas o mercado aguarda sinalizadores mais claros com a aproximação do simpósio de Jackson Hole, que terá como destaque o discurso de Jerome Powell na sexta-feira, 22. Um tom mais expansionista por parte do Powell pode impulsionar ativos de risco e enfraquecer o dólar; já uma fala cautelosa tende a trazer correções. Em suma, os recentes dados macroeconômicos aceleram o debate entre recessão e estímulos, enquanto o evento de Jackson Hole deve definir o próximo movimento dos mercados", acrescentou ele à EXAME.

