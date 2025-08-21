Empresa faz operação inédita e recebe US$ 1 bilhão arrecadados com IPO em 'dólar digital'

A Bullish concluiu o seu IPO em 12 de agosto com uma alta de mais de 100% nas ações, mas outro detalhe acabou chamando a atenção do mercado: a corretora de criptomoedas foi a 1ª a usar stablecoins para receber o capital arrecadado com a operação. As stablecoins são criptos pareadas a outros ativos, como ao dólar.

As informações foram divulgadas na última terça-feira, 18. De acordo com a empresa, a maioria das unidades de stablecoin obtidas foram emitidas no blockchain Solana e eram de USDC, a segunda maior stablecoin do mercado. A emissão foi realizada pela Circle e os ativos foram custodiados pela Coinbase.

Uma parte dos valores arrecadados também foi convertido em outras stablecoins pareadas ao dólar e ao euro, como a EURC, a PYUSD, a RLUSD, a USDCV, a AUSD e a USD1. Nesses casos, todas as emissões e envio dos ativos foram coordenados pela empresa Jefferies.

A empresa informou que arrecadou US$ 1,15 bilhão com a oferta pública inicial realizada nos Estados Unidos. O valor foi quase o dobro do inicialmente projetado pela corretora, que planejava arrecadar US$ 629 milhões com a operação. O IPO ocorreu na Bolsa de Nova York.

A operação é inédita no mercado financeiro dos Estados Unidos. David Bonanno, CFO da Bullish, disse que a decisão reflete a visão da empresa de que essas criptomoedas "são um dos casos de uso mais transformadores e de larga escala para os ativos digitais".

"Internamente, nós usamos as stablecoins para realizar transferências rápidas e globais de fundos, especial pela rede da Solana", comentou ainda o executivo. O caso ilustra a crescente adoção dessas criptomoedas, com uma série de casos de uso que têm sido implementados no mercado.

A conclusão do IPO da Bullish também ocorreu em meio a uma onda de abertura de capital de empresas de criptomoedas nas bolsas de valores dos Estados Unidos. O principal destaque até o momento foi a Circle, emissora da USDC e que realizou um dos IPOs mais bem-sucedidos dos últimos anos.

A corretora de criptomoedas chegou a tentar uma abertura de capital no mercado norte-americano entre 2021 e 2022, mas o plano acabou dando errado. À época, a Bullish atribuiu o fracasso a "restrições de tempo e condições de mercado". Agora, o cenário parece ter mudado.

