BTG projeta alta de nova criptomoeda e faz recomendação com lucro potencial de 50%

Especialistas da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual, divulgaram na última terça-feira, 19, uma nova recomendação com potencial de lucro de até 50% aos seus clientes. Segundo os analistas de research da plataforma, a criptomoeda da rede de camada 2 da Ethereum, Arbitrum, pode continuar subindo.

Nas últimas 24 horas, a ARB subiu mais de 6%, segundo dados do CoinMarketCap. Em cerca de US$ 0,50, a ARB é a criptomoeda de uma das principais redes de camada 2 da Ethereum atualmente.

“A recente alta da Ethereum (ETH), impulsionado pelo forte fluxo nos ETFs à vista e pelo aumento da atividade on-chain, tem beneficiado diretamente as principais soluções de segunda camada (L2), como a Arbitrum”, justificaram os analistas Matheus Parizotto, João Galhardo e Lucas Costa no relatório disponível na íntegra no site e aplicativo da Mynt.

“Nesse cenário, a rede se destaca como a maior L2 em valor total travado (TVL) e em volume de transações, reforçando seu papel central na escalabilidade do ecossistema Ethereum”, acrescentaram.

Anteriormente, relatórios de Trade Idea da Mynt tiveram acertos consistentes em suas recomendações.

A recomendação

Segundo os analistas da Mynt, a faixa de preço atual é um bom ponto de entrada para investidores que buscam lucrar com Arbitrum. Matheus Parizotto, João Galhardo e Lucas Costa apontaram para duas faixas de preço em que será possível fazer a realização de potenciais lucros com a criptomoeda: US$ 0,66 e US$ 0,75. O último, classifica um lucro potencial de 50%.

“Após longo período de queda, ARB formou suporte em US$ 0,25 e depois registrou fundo mais alto em US$ 0,36, sinalizando reversão estrutural e topos e fundos ascendentes nos prazos curtos. A região de US$ 0,50, antes resistência relevante, foi superada em fechamento diário e tende agora a atuar como suporte importante, oferecendo ponto de entrada estratégico”, diz o documento.

“Projeções do último pivô de alta apontam para US$ 0,66 como primeiro objetivo e US$ 0,75 como alvo principal”, acrescentaram os analistas.

Além disso, o relatório ainda conta com uma observação para venda, caso o cenário previsto não se concretize.

“Sugerimos encerrar a operação abaixo de US$ 0,36 caso o nível seja perdido, já que sua eventual perda invalidaria a estrutura de alta, abrindo espaço para correção mais prolongada”.