BTG projeta alta de nova criptomoeda e faz recomendação com lucro potencial de 50%

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 17h20.
Especialistas da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual, divulgaram na última terça-feira, 19, uma nova recomendação com potencial de lucro de até 50% aos seus clientes. Segundo os analistas de research da plataforma, a criptomoeda da rede de camada 2 da Ethereum, Arbitrum, pode continuar subindo.
Nas últimas 24 horas, a ARB subiu mais de 6%, segundo dados do CoinMarketCap. Em cerca de US$ 0,50, a ARB é a criptomoeda de uma das principais redes de camada 2 da Ethereum atualmente.
“A recente alta da Ethereum (ETH), impulsionado pelo forte fluxo nos ETFs à vista e pelo aumento da atividade on-chain, tem beneficiado diretamente as principais soluções de segunda camada (L2), como a Arbitrum”, justificaram os analistas Matheus Parizotto, João Galhardo e Lucas Costa no relatório disponível na íntegra no site e aplicativo da Mynt.
“Nesse cenário, a rede se destaca como a maior L2 em valor total travado (TVL) e em volume de transações, reforçando seu papel central na escalabilidade do ecossistema Ethereum”, acrescentaram.
Anteriormente, relatórios de Trade Idea da Mynt tiveram acertos consistentes em suas recomendações.
Segundo os analistas da Mynt, a faixa de preço atual é um bom ponto de entrada para investidores que buscam lucrar com Arbitrum. Matheus Parizotto, João Galhardo e Lucas Costa apontaram para duas faixas de preço em que será possível fazer a realização de potenciais lucros com a criptomoeda: US$ 0,66 e US$ 0,75. O último, classifica um lucro potencial de 50%.
“Após longo período de queda, ARB formou suporte em US$ 0,25 e depois registrou fundo mais alto em US$ 0,36, sinalizando reversão estrutural e topos e fundos ascendentes nos prazos curtos. A região de US$ 0,50, antes resistência relevante, foi superada em fechamento diário e tende agora a atuar como suporte importante, oferecendo ponto de entrada estratégico”, diz o documento.
“Projeções do último pivô de alta apontam para US$ 0,66 como primeiro objetivo e US$ 0,75 como alvo principal”, acrescentaram os analistas.
Além disso, o relatório ainda conta com uma observação para venda, caso o cenário previsto não se concretize.
“Sugerimos encerrar a operação abaixo de US$ 0,36 caso o nível seja perdido, já que sua eventual perda invalidaria a estrutura de alta, abrindo espaço para correção mais prolongada”.