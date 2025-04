Standard Chartered aponta criptomoeda que vai subir mais que o bitcoin; conheça

O Standard Chartered divulgou um relatório nesta semana em que afirma que uma criptomoeda irá, em breve, superar o desempenho do bitcoin. De acordo com o banco britânico, a AVAX, da Avalanche, tem potencial para superar a performance do bitcoin até o final de 2029.

No relatório, o banco reforçou a sua projeção de que o preço do bitcoin vai quintuplicar até o final de 2029, chegando a um patamar acima dos US$ 500 mil. Se essa previsão se concretizar, ela representaria uma valorização de quase 500% ao longo dos próximos cinco anos.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

Entretanto, o Standard Chartered afirma que a AVAX vai subir ainda mais. Atualmente, a criptomoeda é cotada em US$ 18, mas o banco acredita que ela chegará ao fim de 2029 valendo US$ 250. Esse movimento implicaria em uma valorização de cerca de 1.326%.

Para o banco, essa alta expressiva do ativo ocorreria devido à "abordagem única" adotada pela Avalanche no desenvolvimento do seu blockchain, reunindo diversas redes de aplicativos que ficam ligadas à sua rede principal, dando uma grande escalabilidade para o projeto.

A avaliação do Standard Chartered é que "a capitalização de mercado pequena da Avalanche atualmente significa que melhorias incrementais de desenvolvimento podem ter forte impacto [no preço]". Com isso, aprimoramentos no projeto tendem a impulsionar o ativo.

O banco britânico acredita que a tendência é que a AVAX supere tanto o bitcoin quanto o ether em termos de ganhos de preço. Para isso, porém, a Avalanche precisará manter seu movimento atual de melhoria na velocidade de transações e nos custos atuais para usuários.

"Nós acreditamos que o movimento atual de desenvolvimento deve continuar, apoiando um crescimento na atividade na Avalanche e resultando nos ganhos para a Avax", explica o banco. Mesmo assim, ele pontua que a competição entre blockchains tem sido intensa, dificultando o caminho do projeto.

A expectativa do banco é que o AVAX pode iniciar um movimento de forte valorização ainda em 2025. O Standard Chartered projeta que a criptomoeda da Avalanche terminará o ano em US$ 55, podendo chegar a US$ 100 até 2026, US$ 150 em 2027 e US$ 200 em 2028. A máxuma histórica do ativo é de US$ 145, atingida em 2021.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok