EXAME amplia cobertura de criptomoedas e lança novas newsletters gratuitas; inscreva-se

A EXAME estreia nesta semana suas duas novas newsletters dedicadas à cobertura do mundo das criptomoedas. Assinadas por jornalistas especializados na cobertura do setor, elas trarão análises, um panorama diário do mercado e reflexões exclusivas dos principais nomes do mercado cripto no Brasil. As inscrições para as newsletters gratuitas já estão abertas.

Os novos projetos refletem uma expansão da cobertura das criptomoedas, concentrada na editoria Future of Money. Criada em 2020, ela foi uma das primeiras de um grande veículo jornalístico a se dedicar ao setor. Cinco anos depois, está entre as principais referências para acompanhar o mercado cripto em diversos formatos — reportagens e vídeos diários, podcasts semanais e conteúdos nas redes sociais.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

O lançamento também ocorre em meio a uma adoção sem precedentes dos chamados ativos digitais. Mais de 15 anos após a criação do bitcoin — a primeira criptomoeda —, o setor tem atraído cada vez mais investidores, empresas e, agora, governos. Neste início de ano, o presidente Donald Trump criou uma reserva estratégia de bitcoin e já disse que quer transformar os EUA na "capital mundial de cripto".

Conhecido pela rapidez, o mercado de criptomoedas exige atenção daqueles interessados em explorá-lo. Do comportamento de preços no mercado até os mais novos anúncios sobre usos da tecnologia blockchain, o setor ganha novidades diariamente. Agora, será possível acompanhá-las pelas newsletters gratuitas, que reúnem o mais importante para o público saber.

Com lançamento nesta segunda-feira, 7, a newsletter Crypto Daily trará diariamente um resumo da situação do mercado de criptomoedas e análises de especialistas do setor. Os assinantes também poderão acompanhar um calendário com os eventos que podem mexer com os preços na semana e uma tabela com a cotação dos principais ativos do mercado.

Já na próxima quinta-feira, 10, haverá o lançamento da Crypto Deep. Semanal, a newsletter promete reunir análises e reflexões exclusivas para os assinantes, explorando, explicando e contextualizando os principais eventos da semana e compartilhando comentários exclusivos dos maiores nomes e empresas do setor.

Quer acompanhar as novas newsletters da EXAME? Se inscreva gratuitamente!

As duas newsletters serão assinadas por jornalistas com anos de experiência na cobertura do mundo das criptomoedas. Responsável pela Crypto Daily, Mariana Maria Silva está no Future of Money desde 2021 e já realiza diariamente a cobertura do mercado no site da EXAME.

"O mercado de criptomoedas ainda é conhecido pela volatilidade, com potencial para dar grandes retornos, mas também causar grandes perdas. Os investidores precisam estar sempre atualizados e atentos a tudo que pode mexer com o setor e os preços, e a nova newsletter quer ser esse ponto de ajuda", explica.

Já João Pedro Malar está na editoria desde 2022. Com passagens pelo Estadão e pela CNN Brasil, tem se dedicado à cobertura do setor cripto, sua adoção e inovações. Agora, será responsável por trazer a sua perspectiva e a de executivos sobre todo esse movimento.

"A nossa ideia é ir além do óbvio e do superficial. Trazer explicações, contexto e análises para ajudar os leitores a entender o que está acontecendo e o que vai acontecer com esse mercado. Para além dos preços, estamos falando de uma nova tecnologia que ainda tem muito para crescer, e é preciso saber acompanhar tendências, desafios e novidades. A nova newsletter tem exatamente essa função", resume.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok