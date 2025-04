Arnold Schwarzenegger revela receita secreta do shake que toma todos os dias; saiba como fazer

Aos 77 anos, Arnold Schwarzenegger segue como referência de saúde e bem-estar. O ator, famoso no cinema por papéis como o de O Exterminador do Futuro, é também uma das figuras mais importantes do fisioculturismo — até concurso anual, o Arnold Classic, ele tem. Mas o físico atlético vai além do exercício e tem um segredo: o shake proteico que toma há décadas.

Em entrevista ao Men's Health, Arnold revelou a rotina de treinos e alimentação que segue depois de passar por uma cirurgia cardíaca, realizada em 2020. Algumas (poucas) coisas mudaram, mas o shake matinal, feito com uma lista curiosa de ingredientes, permaneceu. A mistura leva leite de amêndoa, suco de cereja, banana e um ovo inteiro, que ele coloca direto no liquidificador, com casca e tudo.

"É assim que faço minha bebida proteica; não há nada de especial nisso. E gosto do ovo inteiro", explicou o ator ao Men's Health. Disse também que a receita poderia ser vendida facilmente em qualquer loja de produtos naturais e que o suco de cereja alivia as dores do exercício. "Mas de vez em quando acrescento uma dose de conhaque ou tequila", brincou.

O 'shape' Schwarzenegger começa no prato

A chave para manter a energia, disse o ator, está em uma combinação de exercícios diários e uma dieta à base de alimentos frescos, como vegetais, legumes e ovos. Morangos, uvas e melancias são as frutas que ele mais gosta. "Agora me preocupo com minha saúde. Nem sempre fiquei preocupado, mas agora sou mais cuidadoso com o que como", afirmou.

Durante a entrevista, o público consegue dar um vislumbre rápido do que o ator mantém na geladeira. Nada de carne em nenhuma das prateleiras. "Há um equívoco de que [comer carne] é a única forma de ganhar massa muscular e força. Agora deixei de consumir essa ideia e me sinto bem melhor comendo mais vegetais", comentou o ator.

Após a troca da válvula aórtica em 2020, Schwarzenegger se adaptou a uma rotina de treinos leves, incluindo passeios de bicicleta de 45 minutos todas as manhãs e exercícios diários. O ator, no entanto, se permite um dia de descanso semanal e deixa claro que os "dias de trapaça" são comuns. A filosofia é simples: "para cada caloria que você consumir, você terá de queimá-la; ninguém fará isso por você."

Como fazer o shake de Schwarzenegger? Veja o vídeo

Lista de ingredientes: