Bitcoin está se tornando reserva de valor, diz secretário do Tesouro dos EUA

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou recentemente que o bitcoin já está se tornando um ativo de reserva de valor. Para o líder do governo Trump na área econômica, a criptomoeda tem potencial para rivalizar com o ouro entre os ativos de proteção para investidores.

Bessent falou sobre o tema durante uma entrevista em um podcast na semana passada. A avaliação do secretário do Tesouro é que a criptomoeda tem apresentando as características de uma "reserva de valor emergente", com adoção crescente entre investidores.

Durante a entrevista, ele também fez uma comparação entre o bitcoin e o ouro: "O bitcoin está se tornando uma reserva de valor. O ouro historicamente tem sido uma reserva de valor, mas existiram diversas reservas de valor diferentes ao longo do tempo".

A avaliação do secretário do Tesouro converge com a estratégia adotada pelo governo Trump para a criptomoeda. Historicamente, os Estados Unidos estão entre os maiores detentores do ativo graças a apreensões realizadas em diversas operações criminais ao longo do ano.

Pouco depois de assumir a presidência dos Estados Unidos, Donald Trump assinou uma ordem executiva em que definiu a criação de uma reserva estratégica de bitcoin. A reserva é composta pelas unidades da criptomoeda acumuladas pelo país, que não poderão mais ser vendidas.

Ao justificar a criação da reserva, o governo norte-americano disse que o bitcoin tem demonstrado as características necessárias para se tornar um "ouro digital", ou seja, um ativo de reserva de valor com papel semelhante ao desempenhado pelo ouro no sistema financeiro tradicional.

O comentário do secretário do Tesouro não é o primeiro sobre criptomoedas. Ao ser indicado por Trump para o cargo, o nome de Bessent agradou o mercado devido aos posicionamentos favoráveis que ele compartilhou anteriormente sobre o setor. Ele também precisou se desfazer de investimentos em bitcoin.

Ele chegou a afirmar que as criptomoedas são sobre "liberdade" e que "a economia cripto veio para ficar". Sobre o bitcoin, ele disse que "uma das coisas mais empolgantes é que ele atrai jovens e aqueles que nunca participaram dos mercados antes. Cultivar uma cultura de mercado nos EUA, onde as pessoas acreditam em um sistema que funciona para elas, é o cerne do Capitalismo".

