Milionário que acertou queda do bitcoin diz que cripto pode terminar o ano em US$ 250 mil

O investidor milionário Arthur Hayes chamou a atenção do mercado neste início de ano depois de prever corretamente que o bitcoin reverteria seu movimento de alta e sofreria uma queda intensa no primeiro trimestre. Entretanto, ele afirma agora que a criptomoeda ainda pode voltar a subir.

Hayes disse recentemente que a criptomoeda tem chances de não apenas retomar um movimento de alta como também terminar o ano de 2025 com um novo recorde de preço. O investidor veterano do mercado cripto não descarta a possibilidade do ativo terminar o ano em US$ 250 mil.

Atualmente, o bitcoin é negociado abaixo dos US$ 85 mil. E Hayes afirma que, para bater esse novo recorde, o ativo precisaria de um novo catalisador: uma reversão na política monetária do Federal Reserve. O investidor acredita que essa mudança deve ocorrer em breve.

Ele lembra que a criptomoeda "opera exclusivamente com base na expectativa do mercado" sobre a política monetária dos Estados Unidos e de outros países, já que ela costuma determinar a liquidez global disponível para investidores. Ativos de risco, como as criptos, precisam dessa liquidez para atrair capital.

Hayes explica que, no momento, o Federal Reserve segue uma política monetária restritiva, de juros elevados e sem injeção de capital na economia. Mas, diante das crescentes chances de recessão nos Estados Unidos, ele acredita que essa postura precisará mudar.

Se o cenário atual persistir, o investidor projeta que o Fed adotará uma política expansionista, com base no chamado afrouxamento quantitativo, ou Quantitative Easing. E a principal consequência seria uma injeção expressiva de liquidez no mercado.

Com isso, a tendência é que o bitcoin e outras criptomoedas disparem, batendo novos recordes. Hayes acredita que o Fed vai "inundar o mercado com dólares", compartilhando uma convicção de que a autarquia vai mudar sua política monetária e criar as condições necessárias para o bitcoin voltar a subir.

Até o momento, o Fed não deu indícios concretos sobre essa mudança. A autarquia sinalizou que vai realizar dois cortes de juros ao longo de 2025, mas não compartilhou a intenção de injetar liquidez no mercado. Porém, medidas do presidente Donald Trump têm impulsionado a convicção no mercado sobre uma recessão, o que pode forçar o banco a mudar essa postura.

