Corretora de criptomoedas BitMEX encerra suas atividades

Fim das operações da BitMEX
Editor do Future of Money
Publicado em 23 de julho de 2026 às 09h20.
A corretora de criptomoedas BitMEX anunciou nesta quinta-feira, 23, que encerrará as suas atividades e parou de receber novas aberturas de conta. Fundada em 2014 nas Ilhas Seicheles, a empresa já foi conhecida como a maior corretora de derivativos de bitcoin do mundo.
“Após uma revisão estratégica do negócio e do setor de criptomoedas como um todo, o conselho da HDR Global Trading Limited, proprietária e operadora da BitMEX, decidiu encerrar as atividades da corretora”, informou a companhia em nota.
O fim definitivo das operações ocorrerá no dia 23 de setembro.
Segundo o site CoinGecko, a BitMEX ficou na 65ª posição em termos de maior volume negociado entre todas as corretoras de criptomoedas do mundo nas últimas 24 horas. Neste quesito, a empresa superava outras grandes do setor, como as brasileiras Mercado Bitcoin e Foxbit, e as internacionais Blockchain.com, BitTrade, CoinEx.
A BitMEX diz que inventou o swap de futuros perpétuos alavancado em 100 vezes.
O fim da corretora vem em um ano no qual o bitcoin, maior de todas as criptomoedas e principal benchmark do mercado cripto, acumula queda de 25,2%. No Brasil, a corretora NovaDAX também anunciou o fim das suas atividades recentemente.
Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok