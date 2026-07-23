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Corretora de criptomoedas BitMEX encerra suas atividades

Empresa criada em 2014 já foi conhecida como a maior exchange de derivativos de bitcoin do mundo

Fim das operações da BitMEX

Fim das operações da BitMEX

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 23 de julho de 2026 às 09h20.

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A corretora de criptomoedas BitMEX anunciou nesta quinta-feira, 23, que encerrará as suas atividades e parou de receber novas aberturas de conta. Fundada em 2014 nas Ilhas Seicheles, a empresa já foi conhecida como a maior corretora de derivativos de bitcoin do mundo.

“Após uma revisão estratégica do negócio e do setor de criptomoedas como um todo, o conselho da HDR Global Trading Limited, proprietária e operadora da BitMEX, decidiu encerrar as atividades da corretora”, informou a companhia em nota.

O fim definitivo das operações ocorrerá no dia 23 de setembro.

Segundo o site CoinGecko, a BitMEX ficou na 65ª posição em termos de maior volume negociado entre todas as corretoras de criptomoedas do mundo nas últimas 24 horas. Neste quesito, a empresa superava outras grandes do setor, como as brasileiras Mercado Bitcoin e Foxbit, e as internacionais Blockchain.com, BitTrade, CoinEx.

A BitMEX diz que inventou o swap de futuros perpétuos alavancado em 100 vezes.

O fim da corretora vem em um ano no qual o bitcoin, maior de todas as criptomoedas e principal benchmark do mercado cripto, acumula queda de 25,2%. No Brasil, a corretora NovaDAX também anunciou o fim das suas atividades recentemente.

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