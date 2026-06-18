Bitcoin volta a cair após Fed adotar postura mais dura em 'superquarta'

Nesta quinta-feira, 18, o mercado de criptoativos reflete os impactos da última "superquarta", dia que acumula os anúncios de política monetária do COPOM no Brasil e do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC) nos Estados Unidos. Com o último exercendo maior influência no comportamento de investidores de ativos digitais, especialistas apontam que a inflação persistente nos Estados Unidos volta a trazer pessimismo para o setor.

No momento, o bitcoin é negociado em US$ 64.267, com queda de 1% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a maior criptomoeda do mundo acumula queda de mais de 16%.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado, já vinha sinalizando "medo extremo" por parte de investidores, mas caiu para 15 pontos. Esse sentimento permeou o comportamento de investidores ao longo de boa parte de 2026.

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Por que o preço do bitcoin caiu?

Fabrício Tota, vice-presidente de negócios cripto no Mercado Bitcoin, acredita que a queda do bitcoin aconteceu após a tentativa de rompimento da região entre US$ 66 mil e US$ 67 mil, "uma faixa de resistência importante que normalmente exige mais de uma tentativa para ser superada".

"Apesar da correção, o movimento não parece isolado do restante dos mercados. O S&P 500 recuou cerca de 1,2%, enquanto o Nasdaq caiu 0,4%", acrescentou.

A queda dos índices de ações norte-americanas pode ajudar a entender melhor o movimento recente do bitcoin, segundo o vice-presidente de negócios cripto do Mercado Bitcoin.

"Isso ajuda a colocar a movimentação do bitcoin em perspectiva. Considerando que o BTC costuma apresentar volatilidade superior à das bolsas americanas, o fato de não termos visto uma correção mais intensa sugere que o mercado continua relativamente resiliente", disse.

Já Gil Herrera, diretor de estratégia e operações da Bitget, citou o posicionamento do Federal Reserve no discurso da última quarta-feira, 17, o primeiro de Kevin Warsh no comando da autoridade monetária norte-americana.

"A principal pressão veio da decisão do Federal Reserve de manter os juros entre 3,50% e 3,75%, mas adotar um tom mais duro em suas projeções, indicando inflação mais persistente e um ritmo mais lento de cortes de juros à frente. Esse cenário fortaleceu o dólar e elevou os rendimentos dos Treasuries, reduzindo o apetite por ativos de maior risco, como as criptomoedas", explicou.

"Além disso, os fluxos dos ETFs de cripto voltaram ao campo negativo, enquanto houve redução do interesse em contratos futuros, moderação das taxas de financiamento e aumento das liquidações de posições compradas, indicando uma desalavancagem do mercado após a decisão do Fed", acrescentou.

Análise técnica do bitcoin

"Do ponto de vista técnico, a correção levou o bitcoin a perder parte do impulso recente, e os investidores agora acompanham de perto os próximos dados de inflação e mercado de trabalho nos Estados Unidos, que serão determinantes para calibrar as expectativas sobre a trajetória da política monetária", disse Gil Herrera.

"No curto prazo, a direção do BTC continuará fortemente ligada ao comportamento dos rendimentos dos Treasuries, da força do dólar e da capacidade de os fluxos institucionais via ETFs voltarem a sustentar a demanda pelo ativo", concluiu.

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