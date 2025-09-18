Future of Money

Bitcoin hoje: criptomoeda mantém estrutura de alta e pode ter nova máxima após corte de juros do Fed

Apesar de decisão ter sido precificada pelo mercado segundo especialistas, bitcoin ainda pode bater novas máximas com otimismo no setor

(Reprodução/Reprodução)

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 10h44.

Bitcoin
Nesta quinta-feira, 18, o mercado de criptomoedas ainda repercute a reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC), que decidiu por um corte de 0,25% na taxa de juros dos Estados Unidos na última quarta-feira, 17.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 117.592, com alta de 1,3% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. A maior criptomoeda do mundo apresentou alta após a divulgação da decisão monetária, apesar desta já ter sido precificada pelo mercado antes da data, segundo especialistas.

"O bitcoin vinha sendo negociado a US$ 116.333 e sofreu volatilidade durante a divulgação da ata do FOMC, caindo para US$ 114.720 — variação intradiária de cerca de 1,39% entre os dois pontos. No mesmo movimento, foram liquidados mais de US$ 105 milhões em posições alavancadas no mercado cripto", disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

"Ao analisar o movimento macro no gráfico do bitcoin, é possível observar que a força compradora segue predominante e o bitcoin continua respeitando a estrutura de alta. Isso mantém a possibilidade de um novo teste da resistência em US$ 120.431. Se essa área for superada com demanda, o próximo alvo médio prazo é a região da máxima histórica em US$ 124.377. Por outro lado, se ocorrer nova correção, os suportes relevantes estão em US$ 112 mil e US$ 108 mil no médio prazo", acrescentou a especialista.

Reação dos mercados ao corte do Fed

"Os mercados globais reagiram com volatilidade após o Federal Reserve anunciar o primeiro corte de juros do ano, mas sinalizar uma abordagem mais contida para futuros estímulos. Jerome Powell destacou que a decisão representou mais uma “gestão de riscos” do que o início de um ciclo acelerado de cortes, frustrando parte das expectativas mais dovish. O dólar inicialmente recuou, mas se recuperou levemente", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"O mercado ainda precifica um novo corte na reunião de outubro, com 87,7% de probabilidade. O euro avançou, o yuan manteve-se estável e a libra recuou. O bitcoin tende a operar de forma neutra a levemente positiva. A decisão do Fed alivia parte das pressões de juros elevados, mas o tom mais cauteloso de Powell esfriou o otimismo excessivo, limitando uma reação mais forte do bitcoin no curtíssimo prazo. Ainda assim, o ambiente segue favorável: dólar volátil, expectativa de mais cortes até o fim do ano e política monetária mais acomodatícia no Canadá. Um rompimento consistente da faixa de US$ 119 mil pode ocorrer caso os próximos dados de inflação ou emprego nos EUA reforcem o cenário de desaceleração", acrescentou o executivo.

Bitcoin Criptomoedas Criptoativos

