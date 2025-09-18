Bitcoin hoje: criptomoeda mantém estrutura de alta e pode ter nova máxima após corte de juros do Fed

Nesta quinta-feira, 18, o mercado de criptomoedas ainda repercute a reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC), que decidiu por um corte de 0,25% na taxa de juros dos Estados Unidos na última quarta-feira, 17.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 117.592, com alta de 1,3% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. A maior criptomoeda do mundo apresentou alta após a divulgação da decisão monetária, apesar desta já ter sido precificada pelo mercado antes da data, segundo especialistas.

"O bitcoin vinha sendo negociado a US$ 116.333 e sofreu volatilidade durante a divulgação da ata do FOMC, caindo para US$ 114.720 — variação intradiária de cerca de 1,39% entre os dois pontos. No mesmo movimento, foram liquidados mais de US$ 105 milhões em posições alavancadas no mercado cripto", disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

"Ao analisar o movimento macro no gráfico do bitcoin, é possível observar que a força compradora segue predominante e o bitcoin continua respeitando a estrutura de alta. Isso mantém a possibilidade de um novo teste da resistência em US$ 120.431. Se essa área for superada com demanda, o próximo alvo médio prazo é a região da máxima histórica em US$ 124.377. Por outro lado, se ocorrer nova correção, os suportes relevantes estão em US$ 112 mil e US$ 108 mil no médio prazo", acrescentou a especialista.

Reação dos mercados ao corte do Fed

"Os mercados globais reagiram com volatilidade após o Federal Reserve anunciar o primeiro corte de juros do ano, mas sinalizar uma abordagem mais contida para futuros estímulos. Jerome Powell destacou que a decisão representou mais uma “gestão de riscos” do que o início de um ciclo acelerado de cortes, frustrando parte das expectativas mais dovish. O dólar inicialmente recuou, mas se recuperou levemente", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"O mercado ainda precifica um novo corte na reunião de outubro, com 87,7% de probabilidade. O euro avançou, o yuan manteve-se estável e a libra recuou. O bitcoin tende a operar de forma neutra a levemente positiva. A decisão do Fed alivia parte das pressões de juros elevados, mas o tom mais cauteloso de Powell esfriou o otimismo excessivo, limitando uma reação mais forte do bitcoin no curtíssimo prazo. Ainda assim, o ambiente segue favorável: dólar volátil, expectativa de mais cortes até o fim do ano e política monetária mais acomodatícia no Canadá. Um rompimento consistente da faixa de US$ 119 mil pode ocorrer caso os próximos dados de inflação ou emprego nos EUA reforcem o cenário de desaceleração", acrescentou o executivo.

