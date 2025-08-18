Altseason, treasury companies e oportunidades: a visão de especialistas do BTG

Redação Exame
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 09h27.
A altseason sempre foi sinônimo de fortes valorizações no mercado cripto, com criptomoedas alternativas ao bitcoin multiplicando de valor em poucos meses. Mas no ciclo atual, o cenário parece diferente. Com o avanço das "Bitcoin Treasury Companies" e uma nova dinâmica institucional no setor, será que ainda veremos movimentos como os de 2021?
Matheus Parizotto, analista de research e Lucas Josa, especialista em criptoativos da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, comentaram suas perspectivas para o mercado de criptomoedas. Responsáveis pela Carteira Recomendada e o Morning Call da Mynt, os dois já acertaram diversas previsões importantes do mercado e agora analisam por que esta altseason pode não seguir o roteiro tradicional, o impacto crescente de bitcoin e ether, e os setores e ativos que podem surpreender nos próximos meses.
Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok