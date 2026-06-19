Inflação no Brasil e assinatura do acordo entre EUA e Irã: o que move os mercados

A agenda econômica desta sexta-feira, 19, será dividida entre indicadores de inflação e atividade comercial e um importante desdobramento geopolítico. Além de dados relevantes para as perspectivas de juros e consumo nas principais economias, os investidores acompanharão a prevista assinatura do memorando entre Estados Unidos e Irã para selar fim da guerra.

O dia, contudo, deve ser de liquidez global reduzida, uma vez que é feriado tanto na China quanto nos Estados Unidos. Devido às celebrações, as bolsas desses países estarão fechadas e não há indicadores previstos para essas potências econômicas, concentrando o volume de negócios nas divulgações europeias e latino-americanas.

O que acompanhar

O grande motor do mercado local nesta manhã será a divulgação, às 9h, dos dados de inflação de maio pelo IBGE. Investidores estarão atentos ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de maio. No último dado, em abril, o índice avançou 0,67% no mês e 4,39% no acumulado em 12 meses.

No mesmo horário, o IBGE publica o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a inflação de uma cesta de produtos e serviços para famílias com renda entre 1 e 5 salários mínimos. O indicador do mês de abril registrou alta de 0,81% na leitura mensal anterior e 4,11% na anual. Os números servem de bússola para os próximos passos da política monetária nacional.

A madrugada europeia testou o pulso da atividade econômica na região com dados macroeconômicos de peso. Às 3h, a Destatis revelou o Índice de Preços ao Produtor (PPI) de maio na Alemanha, permitindo ao mercado calibrar as projeções para a indústria germânica após o avanço de 1,2% na base mensal e de 1,7% na anual registradas em abril.

No mesmo horário, o foco se voltou para o Reino Unido com a divulgação das Vendas no Varejo de maio pelo ONS, cujo setor busca recuperação após a retração de 1,3% verificada na leitura mensal anterior.

Pouco depois, às 4h, o INE trouxe o dado final do CPI (Índice de Preços ao Consumidor) de maio na Espanha, atualizando o cenário inflacionário do país, que vinha de uma alta de 0,4% em abril e 3,2% no acumulado de 12 meses.

Ainda no cenário internacional, as atenções se voltam para o Leste Europeu às 7h30, horário em que ocorre a decisão de política monetária da Rússia. O mercado monitora o tom do banco central russo para entender os rumos econômicos da região, após a autoridade monetária ter cortado a taxa de juros em 0,5 ponto percentual na sua última reunião.

Acordo entre EUA e Irã

A cerimônia de assinatura do protocolo de acordo alcançado por Estados Unidos e Irã ocorrerá nesta sexta, na Suíça, em um hotel de luxo na montanha Bürgenstock, perto do lago de Lucerna, segundo informou à AFP o Ministério das Relações Exteriores suíço.

A pasta informou que o local "de difícil acesso e fácil de proteger" foi proposto pelos mediadores paquistaneses e qataris, assim como por EUA e Irã. A assinatura do memorando de entendimento para encerrar quase quatro meses de conflito regional. Nesta sexta, a previsão é de que o Estreito de Ormuz também seja "completamente" reaberto, segundo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A cerimônia terá as presenças do principal negociador iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, e do vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance. O republicano disse que Trump também pode comparecer ao evento. Segundo uma fonte do governo americano, Trump, Vance e Ghalibaf já assinaram o texto eletronicamente.