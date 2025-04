Bitcoin hoje: criptomoeda tem força compradora predominante, mas ainda enfrenta “zona crítica”

Nesta quinta-feira, 17, o bitcoin e algumas das principais criptomoedas do mercado são negociados “no verde” às vésperas do feriado da Sexta-feira Santa. A maior criptomoeda do mundo tem força compradora predominante, mas pode enfrentar uma zona crítica de liquidação, segundo especialistas, enquanto o cenário macroeconômico e a guerra tarifária nos EUA segue impactando o mercado.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 84.580, com alta de 1,6% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda ainda acumula alta de 3,3%.

“É possível observar que a força compradora continua predominante, o que sugere que o preço do bitcoin poderá buscar as regiões de liquidez de curto e médio prazo nas faixas de preços de US$ 87.530 e US$ 89.500 como ponto de resistência. Caso a resistência acima não seja superada ou entre força vendedora revertendo o movimento, os suportes de curto e médio prazo estão nas faixas de preços de US$ 79.590 e US$ 74.800”, disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

O que está acontecendo com as criptomoedas?

“O mercado cripto segue pressionado, com o valor total das altcoins recuando para US$ 950 bilhões — uma queda de 41% em relação ao pico de dezembro de 2024. O bitcoin enfrenta uma zona crítica de liquidação: uma queda para US$ 83.400 pode desencadear mais de US$ 270 milhões em liquidações de posições longas, enquanto uma alta para US$ 85.700 pode levar a mais de US$ 400 milhões em liquidações de posições vendidas”, disse Guilherme Prado, country manager da Bitget.

“No cenário macroeconômico, o pessimismo nos EUA se intensificou: o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan caiu para o segundo menor nível desde 1972, enquanto as expectativas de inflação a um ano subiram para 6,7%, o maior nível desde 1981. Esse aumento nas incertezas pode impactar diretamente o mercado cripto, à medida que investidores reavaliam suas estratégias de risco e buscam proteção frente ao cenário inflacionário”, acrescentou Prado.

O bitcoin vai continuar subindo?

“É provável que não vejamos movimentos tão expressivos no bitcoin até a semana que vem, dado o estado de cautela no qual investidores se encontram após recentes declarações contracionistas do presidente do Fed, Jerome Powell, que podem estar limitando o potencial de alta de ativos de risco no curto prazo”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

“Além disso, as declarações do ex-presidente Trump criticando Jerome Powell, e as especulações em torno da política monetária norte-americana, com ênfase para as taxas de juros, adicionam volatilidade ao mercado”, acrescentou.

