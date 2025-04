JPMorgan: busca de investidores por proteção impulsiona o ouro, mas não o bitcoin

O JPMorgan divulgou um relatório na última quarta-feira, 16, em que afirma que o bitcoin não tem sido capaz de se beneficiar da busca dos investidores por uma proteção contra o momento atual do mercado. Atualmente, o ouro segue sendo o grande ativo procurado pelos investidores.

No relatório, analistas do banco pontuam que o ouro está conseguindo atrair investimentos tanto por meio dos ETFs quanto nos mercados de preços futuros. O ativo retomou o seu papel tradicional como um "porto seguro" em momentos de incerteza e alta volatilidade.

Já o bitcoin acabou "ficando para trás" nesse movimento, avalia o JPMorgan. O banco pontua que a criptomoeda ainda é majoritariamente dependente de investimentos especulativos, que acabaram secando com uma forte aversão a riscos entre os investidores.

Nesse cenário, a criptomoeda acumula forte perda de investimentos tanto nos seus ETFs quanto no mercado de preços futuros. A situação é oposta à do ouro, mesmo com muitos entusiastas da moeda defendendo que ela seria uma espécie de "ouro digital" capaz de substituí-lo.

"Apesar do declínio na amplitude e liquidez do mercado, o ouro continua a se beneficiar de fluxos de investimento de forma semelhante a moedas como o franco suíço e o iene. Esses fluxos em busca de segurança são observados tanto no mercado de ETFs quanto no de futuros", diz o banco.

Apenas no primeiro trimestre de 2025, os ETFs de ouro ao redor do mundo atraíram US$ 21,1 bilhões em aportes. Já o bitcoin "falhou em se beneficiar desses fluxos em busca de ativos de segurança que têm impulsionado e sustentado a alta do ouro".

Bitcoin é o ouro digital?

A análise do JPMorgan não é a primeira que tensiona a capacidade da criptomoeda em ser um ativo de segurança. No início de abril, o banco divulgou outro relatório que já apontava que a narrativa da criptomoeda como um "ouro digital" estava sendo pressionada pelo seu desempenho atual.

O banco reforçou na época que o bitcoin não tem sido capaz de atrair fluxos de investimento observados em ativos tradicionalmente vistos como seguros, caso do ouro e do franco suíço. Com isso, a criptomoeda ainda não demonstra a capacidade de concretizar uma de suas teses de investimento.

