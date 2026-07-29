Bitcoin sobe e recupera os US$ 64 mil antes de decisão do Fomc

O bitcoin opera em alta nesta quarta-feira, 29, com bastante expectativa dos investidores pela decisão de juros do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) nos Estados Unidos à tarde. Com isso, a maior das criptomoedas se recupera das perdas de ontem, quando foi impactada pelo sell-off no setor de inteligência artificial.

A maior parte do mercado espera uma manutenção da taxa de juros dos EUA no patamar de 3,5% a 3,75% ao ano, mas algo que realmente deve fazer preço são as projeções dos membros do comitê para juros e inflação no gráfico de pontos (dot plot) do comunicado. Os investidores também devem acompanhar com atenção o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, após a decisão.

Caso as projeções indiquem que o Fed não precisará elevar os juros para combater a inflação, o mercado deve responder positivamente. Se, ao contrário, o comunicado e as declarações de Warsh apontarem para um aperto monetário, ativos de risco como as criptomoedas tendem a se desvalorizar.

Às 10h08 (horário de Brasília) o bitcoin subia 1,1% em um período de 24 horas, a US$ 64.211 por unidade.

Segundo Gil Herrera, diretor de estratégia e operações da corretora Bitget para a América Latina, o bitcoin segue encontrando dificuldade para ganhar tração acima dos US$ 64 mil. “Apesar da recuperação recente dos preços de bitcoin e ether, os dados do mercado de derivativos mostram que os investidores ainda evitam assumir posições mais agressivas”, afirma Herrera.

O executivo destaca que o open interest (número de contratos de derivativos que continuam ativos e não liquidados no mercado) dos contratos futuros de bitcoin permanece estável, enquanto o do ether caiu pelo quarto dia consecutivo.

Um destravamento dessa situação, na opinião de Herrera, depende do que o Fomc fará hoje. “No curto prazo, o mercado deve continuar sensível ao tom adotado pelo Fed, já que qualquer sinal de flexibilização monetária pode fortalecer o apetite por ativos de risco, enquanto uma postura mais conservadora tende a limitar o potencial de alta das criptomoedas.”

ETFs têm saída, mas Fear & Greed sobe

Ontem foi registrado um saldo líquido negativo de US$ 49,7 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA. Foi o quarto pregão consecutivo de saída de capital deste tipo de fundo.

O maior alvo de saques foi o IBIT, da BlackRock, com US$ 54,8 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por outro lado, o fluxo foi positivo em US$ 9,4 milhões.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas subiu dos 34 para 36 pontos. O aumento deixa o sentimento do mercado um pouco mais próximo da zona “neutra”, mas ainda indica prevalência do “medo”.

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

Cenário geopolítico piora

Ontem, o Irã lançou um ataque surpresa contra uma base dos EUA na Jordânia, depois de vários dias sem hostilidades entre os dois países. As forças armadas norte-americanas disseram que todos os mísseis foram interceptados.

O presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu retaliar. “Vamos dar uma boa surra neles. Vamos bater pesado, eles vão apanhar”, disse Trump em entrevista à Fox News.

Com o reaquecimento do conflito no Oriente Médio, o preço do barril do petróleo tipo Brent dispara 5,8%, a US$ 86,82.

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